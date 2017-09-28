Казахстанцы пожаловались на взяточничество в консульстве Китая в Алматы

Источник: Nur.kz

Казахстанцы, пытающиеся получить визу в Китай, неделям дежурят у консульства страны в Алматы. Люди возмущены, по их словам, охрана пропускает только избранных — то есть тех, кто им дал взятку, передает КТК.

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Толпа у консульства собирается с раннего утра, однако, как говорят казахстанцы, в день за заветные двери удается пройти лишь двум-трем из здесь стоящих.

По словам Гульмиры Мамет, она пытается попасть в консульство уже 10 дней. Женщине нужно было срочно выехать в Поднебесную на похороны отца.

«Десять дней уже! Десять! Здесь все решают только деньги. А такие, как мы, целый день стоим в очереди. У меня отца там уже похоронили, а я до сих пор не доехала», — сетует Мамет.

«Осаждает» ворота китайской дипмиссии около сотни человек. У всех разные цели поездки — учеба, работа, здоровье. А некоторые нашли выход, как обойти очередь.

Казахстанцы заявляют: в консульство можно попасть, только дав взятку охранникам и стражам порядка. Тогда они, пренебрегая составленными списками, впустят.

Другая женщина из очереди, Гульбаш Аки, утверждает, что пытается попасть к дипломатам уже месяц. Она согласна заплатить охранникам, вот только ей нечего им дать — у женщины нет средств даже на собственные нужды.

«Я уже ночую на улице. Денег нет, все закончилось. Я здесь месяц стою и никак не могу на визу подать. В день заходит только три или четыре человека. Заходят только те, кто платит!» — плачет Гульбаш Аки.

Кроме коррупции, казахстанцы возмущены и графиком работы дипмиссии. Подать документы на визу можно только три дня в неделю и успеть нужно за три часа.

«Мне в Китай по работе срочно поехать нужно. А они тут со своим графиком. Так еще и списки какие-то составляют, сами. Вот, например, я 74 из 120, когда же я зайду? Если они по три часа работают», — негодует Болат Шайкы.