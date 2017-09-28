30 домов-памятников Иркутска исключили из списка объектов культурного наследия

В Иркутске из списка вновь выявленных объектов культурного наследия исключили 30 домов. Всего в перечне было 60 строений. Для включения в реестр они должны пройти процедуру историко-культурной экспертизы, сообщает издание «Телеинформ».

Заместитель руководителя комитета по градостроительной политике Ольга Иванова рассказала, что в Иркутске реставрируются ветхие строения. Занимается этим агентство развития памятников, учрежденное администрацией Иркутска в 2012 году.

«Агентство осуществляет поиск инвесторов и меценатов для восстановления зданий — объектов культурного наследия, в первую очередь, памятников деревянного зодчества, с последующей, после проведения реставрационных работ, передачей в собственность объектов и земельных участков», — сказано на сайте организации.

На этом же сайте сообщается, что на торги выставили два дома усадьбы Ковалевой конца 19-начала 20 веков на улице Грязнова, 34, здание на улице Баррикад, 27, здание, где в Знаменской бесплатной лечебнице, открытой по инициативе ссыльных большевиков, во время декабрьских боев размещался госпиталь большевистского Красного Креста, и объект под названием «общественное здание» 1907−1908 годов постройки в переулке Деповский, 4.

За время работы агентства отреставрировали 25 объектов. Сейчас по трем объектам проводятся торги, по пяти они уже закончены.