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06:13 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

30 домов-памятников Иркутска исключили из списка объектов культурного наследия

Всего в перечне было 60 строений.

В Иркутске из списка вновь выявленных объектов культурного наследия исключили 30 домов. Всего в перечне было 60 строений. Для включения в реестр они должны пройти процедуру историко-культурной экспертизы, сообщает издание «Телеинформ».

Заместитель руководителя комитета по градостроительной политике Ольга Иванова рассказала, что в Иркутске реставрируются ветхие строения. Занимается этим агентство развития памятников, учрежденное администрацией Иркутска в 2012 году.

«Агентство осуществляет поиск инвесторов и меценатов для восстановления зданий — объектов культурного наследия, в первую очередь, памятников деревянного зодчества, с последующей, после проведения реставрационных работ, передачей в собственность объектов и земельных участков», — сказано на сайте организации.

На этом же сайте сообщается, что на торги выставили два дома усадьбы Ковалевой конца 19-начала 20 веков на улице Грязнова, 34, здание на улице Баррикад, 27, здание, где в Знаменской бесплатной лечебнице, открытой по инициативе ссыльных большевиков, во время декабрьских боев размещался госпиталь большевистского Красного Креста, и объект под названием «общественное здание» 1907−1908 годов постройки в переулке Деповский, 4.

За время работы агентства отреставрировали 25 объектов. Сейчас по трем объектам проводятся торги, по пяти они уже закончены.

Ранее сообщалось, что владельцев зданий — памятников истории и архитектуры специалисты службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области через суд вынуждают проводить ремонтные и восстановительные работы. С начала года подано 22 исковых заявления. 12 из них полностью удовлетворено, по одному стороны заключили мировое соглашение, девять исков находятся на рассмотрении в суде.

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