Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Борис Корчевников возвращается на «Россию 1» с новым ток-шоу
Врачи вернули сознание пациенту после 15 лет растительного состояния
Главу Дагестана экстренно вызвали в Кремль в связи с отставкой
Актер Егор Клинаев погиб в Москве во время помощи участникам ДТП
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
Зять Трампа пользовался личной почтой для служебной переписки Сам Трамп в 2016 году обвинял Хиллари Клинтон в использовании личного почтового ящика на посту госсекретаря
Умерла 37-летняя российская актриса Наталья Юнникова
Россиянка сделала из хобби бизнес с прибылью 9 млн
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ
ОСАГО: новые правила при групповых авариях
Кристина Асмус восхитила Сеть фото в нижнем белье - СМИ
Клинцевич: Асапов погиб из-за предателей, их ищут
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
Умерла 37-летняя российская актриса Юнникова
Саакашвили об Украине: города, не торгующие с РФ, в отчаянии
Самбурская показала обнаженную фигуру - СМИ
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
Актер Егор Клинаев погиб, помогая участникам ДТП
Фоторепортажи
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
12Взрыв военных складов под Винницей
06:24 (мск), источник: Восток Медиа

Владивостокский суд поставил точку в земельном вопросе ДВО РАН

Учёных обязали поставить территорию академгородка на кадастровый учёт.

Источник: AP 2017

Дальневосточное отделение Академии наук проиграло суд по «земельному» иску, который подала краевая прокуратура. Теперь учёным всё-таки придётся ставить на кадастровый учёт земли в пригороде Владивостока, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В Ленинском районном суде Владивостока завершилось рассмотрение иска приморской прокуратуры к ДВО РАН. Этим летом стражи закона решили обязать учёных поставить на кадастровый учёт территорию академгородка в пригороде приморской столицы. Это произошло после целой череды скандалов, связанных с академической землёй. Там была и незаконная вырубка леса, и строительство коттеджа, и возведение огромного жилого комплекса рядом с научными корпусами. Вопросом в конечном итоге занялась прокуратура. Работники ведомства посчитали, что причиной всех проблем стало то, что ДВО РАН не поставила свою землю на кадастровый учёт. Они начали требовать от учёных выполнить эту процедуру — однако те остались глухи к прокурорским предписаниям.

Причины для этого были, причём достаточно веские. После десятилетий земельных реформ на территории ДВО РАН творится настоящая неразбериха: мешанина участков, территориальных зон, юридических лиц… (РИА «Восток-Медиа» подробно писало обо всех этих перипетиях — в этом материале). Словом, одним судом тут явно всё не исправить. Кроме того, из-за законодательных сложностей было непонятно, какую именно территорию нужно ставить на учёт. Долгое время на него не могли ответить даже в прокуратуре. В конце концов, стороны сошлись на цифре в 160 гектаров (из 545, ещё при Советах предоставленных Академии наук в бессрочное пользование). Речь идёт о территории между 12-м километром пригородной трассы и станцией «Чайка».

Сотрудники академии подробно объясняли сложную ситуацию работникам прокуратуры. Обстоятельный ответ от юристов ДВО РАН в ведомстве получили ещё зимой 2016. Однако краевого прокурора доводы учёных ни в чём не убедили. Он потребовал подать исковое заявление в суд.

Как сообщила старший помощник приморского прокурора Елена Телегина, Ленинский районный суд удовлетворил требования правоохранителей. Впрочем, решение ещё не вступило в законную силу — и вполне возможно, что учёные попытаются его обжаловать.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 В Приморье нашли мёртвого кита
Новый резидент ТОСЭР «Хабаровск» начал возводить свиноводческий комплекс
Иран назвал приоритетную задачу США в Сирии
Названа дата прекращения регулярных рейсов «ВИМ-Авиа»
В США рассказали, когда в стране уничтожат химоружие
Скончался основатель журнала Playboy Хью Хефнер
«Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА в матче Лиги чемпионов
Нарезной уже не тот: что происходит с качеством хлеба в России
Александр Емельяненко победил нокаутом в первом бою за три года
Спорт
Не сдюжили: ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Ман Юнайтед» Уже в первом тайме встречи команда Виктора Гончаренко пропустила три безответных мяча, включая дубль в исполнении Ромелу Лукаку
Авто
Самая красивая Lada: первые видео серийной машины (онлайн) В эти минуты журналисты тестируют универсалы Lada Vesta SW, откуда заместитель главного редактора «Авто Mail.Ru» Юрий Урюков прислал короткий видеоролик
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев Трагедия произошла, когда молодой человек пытался помочь пострадавшим в ДТП
Недвижимость
Хранение в маленькой квартире: как разместить все необходимое
В России стали чаще обманывать покупателей новостроек
Россиян предупредили о новом виде афер с жильем
Стали известны адреса готовых домов для реновации
Леди
Как выглядят модные и немодные сапоги (фото) Красивые сапоги встречаются в природе так же редко, как амурские тигры. Читайте о том, какие модели покупать не раздумывая, а какие пора давно забыть, как страшный сон
Дети
В Воронежском роддоме перепутали пол младенца Жительница города Лиски Воронежской области Оксана Колесникова очень удивилась, обнаружив уже дома, что родила не дочку Машу, а сына Мишу.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь