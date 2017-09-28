Владивостокский суд поставил точку в земельном вопросе ДВО РАН

Источник: AP 2017

Дальневосточное отделение Академии наук проиграло суд по «земельному» иску, который подала краевая прокуратура. Теперь учёным всё-таки придётся ставить на кадастровый учёт земли в пригороде Владивостока, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В Ленинском районном суде Владивостока завершилось рассмотрение иска приморской прокуратуры к ДВО РАН. Этим летом стражи закона решили обязать учёных поставить на кадастровый учёт территорию академгородка в пригороде приморской столицы. Это произошло после целой череды скандалов, связанных с академической землёй. Там была и незаконная вырубка леса, и строительство коттеджа, и возведение огромного жилого комплекса рядом с научными корпусами. Вопросом в конечном итоге занялась прокуратура. Работники ведомства посчитали, что причиной всех проблем стало то, что ДВО РАН не поставила свою землю на кадастровый учёт. Они начали требовать от учёных выполнить эту процедуру — однако те остались глухи к прокурорским предписаниям.

Причины для этого были, причём достаточно веские. После десятилетий земельных реформ на территории ДВО РАН творится настоящая неразбериха: мешанина участков, территориальных зон, юридических лиц… (РИА «Восток-Медиа» подробно писало обо всех этих перипетиях — в этом материале). Словом, одним судом тут явно всё не исправить. Кроме того, из-за законодательных сложностей было непонятно, какую именно территорию нужно ставить на учёт. Долгое время на него не могли ответить даже в прокуратуре. В конце концов, стороны сошлись на цифре в 160 гектаров (из 545, ещё при Советах предоставленных Академии наук в бессрочное пользование). Речь идёт о территории между 12-м километром пригородной трассы и станцией «Чайка».

Сотрудники академии подробно объясняли сложную ситуацию работникам прокуратуры. Обстоятельный ответ от юристов ДВО РАН в ведомстве получили ещё зимой 2016. Однако краевого прокурора доводы учёных ни в чём не убедили. Он потребовал подать исковое заявление в суд.