В Иркутске в ближайшее время разработают план реконструкции станции юных натуралистов
План реконструкции городской станции юных натуралистов в Иркутске будет разработан в ближайшее время.
План реконструкции городской станции юных натуралистов в Иркутске будет разработан в ближайшее время.
План реконструкции городской станции юных натуралистов в Иркутске будет разработан в ближайшее время. Как 28 сентября 2017 года сообщила
Из муниципального бюджета уже выделено 800 тыс. рублей на ремонт учебных классов и кровли одного из корпусов юннатки. Кроме того, в рамках проекта «Народные инициативы» на территории станции планируется установить спортивную площадку. В планах следующего года — реконструкция действующий круглый год теплиц, устройство новых современных парников и теплиц из поликарбоната, а также изменение ландшафтного дизайна. «Пошагово при поддержке администрации города мы будем проводить реконструкцию, — отметила директор станции юных натуралистов Людмила Кузменкова. — Я думаю, что через
Станция юных натуралистов — одно из старейших учреждений дополнительного образования детей Иркутска. В сентябре следующего года ей исполнится 60 лет. В честь юбилея там будет высажена абрикосовая аллея из 60 деревьев.
С 1963 года на базе станции функционирует летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Юннат», в котором ежегодно отдыхают 80 детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет. Кроме того, в течение 10 лет на
Учреждение имеет восемь отдельно стоящих зданий, общей площадью 816 кв. м по адресу: ул. Сибирских Партизан, 28 а и структурное подразделение «Единство» по адресу: ул. Сибирских Партизан, 30, площадью 657 кв. м. Подразделение «Единство» расположено в жилом четырехэтажном доме на двух этажах. На территории станции есть