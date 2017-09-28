В Иркутске в ближайшее время разработают план реконструкции станции юных натуралистов

План реконструкции городской станции юных натуралистов в Иркутске будет разработан в ближайшее время. Как 28 сентября 2017 года сообщила пресс-служба администрации города, такое поручение дал мэр Дмитрий Бердников. «Нужно сделать проект реконструкции, потом разбить его на этапы и реализовывать, чтобы горожане видели, что у этой территории есть развитие», — подчеркнул глава города.

Из муниципального бюджета уже выделено 800 тыс. рублей на ремонт учебных классов и кровли одного из корпусов юннатки. Кроме того, в рамках проекта «Народные инициативы» на территории станции планируется установить спортивную площадку. В планах следующего года — реконструкция действующий круглый год теплиц, устройство новых современных парников и теплиц из поликарбоната, а также изменение ландшафтного дизайна. «Пошагово при поддержке администрации города мы будем проводить реконструкцию, — отметила директор станции юных натуралистов Людмила Кузменкова. — Я думаю, что через два-три года станцию будет не узнать».

Станция юных натуралистов — одно из старейших учреждений дополнительного образования детей Иркутска. В сентябре следующего года ей исполнится 60 лет. В честь юбилея там будет высажена абрикосовая аллея из 60 деревьев.

В настоящее время на станции занимаются более 1 тыс. 600 учащихся в 120 объединениях по четырем направлениям: естественнонаучное, физкультурно-спортивное, художественное и социально-педагогическое по 34 дополнительным общеразвивающим программам. Все детско-подростковые объединения работают на бесплатной основе и формируются по принципу свободного выбора самими детьми и их родителями. В учреждении работает 24 педагога. В последние годы коллектив обновился молодыми кадрами: 46% педагогических работников имеет стаж до 5 лет.

С 1963 года на базе станции функционирует летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Юннат», в котором ежегодно отдыхают 80 детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет. Кроме того, в течение 10 лет на учебно-опытном участке работают подростки по специальности «Подсобный рабочий», получающие заработную плату. Воспитанники юннатки достойно представляют учреждение на конференциях, конкурсах городского, областного и всероссийского уровней, становятся победителями и призерами.