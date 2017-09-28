Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
45 лет Гвинет Пэлтроу: за что мы любим актрису
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Известно звание сотрудника ФСБ, сбившего полицейского в Москве
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
Одинаковы с лица: новые губернаторы похожи даже внешнеВ Нижегородской и Самарской областях назначены новые руководители. В соцсетях сразу отметили их сходство, главным образом, внешнее.
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев
45 лет Гвинет Пэлтроу: за что мы любим актрису
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Кристина Асмус восхитила Сеть фото в нижнем белье - СМИ
Клинцевич: Асапов погиб из-за предателей, их ищут
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
Умерла 37-летняя российская актриса Юнникова
Саакашвили об Украине: города, не торгующие с РФ, в отчаянии
Самбурская показала обнаженную фигуру - СМИ
Актер Егор Клинаев погиб в Москве во время помощи участникам ДТП
Дибров удивил светскую Москву своим видом
Фоторепортажи
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
12Взрыв военных складов под Винницей
06:27 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутске в ближайшее время разработают план реконструкции станции юных натуралистов

План реконструкции городской станции юных натуралистов в Иркутске будет разработан в ближайшее время.

План реконструкции городской станции юных натуралистов в Иркутске будет разработан в ближайшее время. Как 28 сентября 2017 года сообщила пресс-служба администрации города, такое поручение дал мэр Дмитрий Бердников. «Нужно сделать проект реконструкции, потом разбить его на этапы и реализовывать, чтобы горожане видели, что у этой территории есть развитие», — подчеркнул глава города.

Из муниципального бюджета уже выделено 800 тыс. рублей на ремонт учебных классов и кровли одного из корпусов юннатки. Кроме того, в рамках проекта «Народные инициативы» на территории станции планируется установить спортивную площадку. В планах следующего года — реконструкция действующий круглый год теплиц, устройство новых современных парников и теплиц из поликарбоната, а также изменение ландшафтного дизайна. «Пошагово при поддержке администрации города мы будем проводить реконструкцию, — отметила директор станции юных натуралистов Людмила Кузменкова. — Я думаю, что через два-три года станцию будет не узнать».

Станция юных натуралистов — одно из старейших учреждений дополнительного образования детей Иркутска. В сентябре следующего года ей исполнится 60 лет. В честь юбилея там будет высажена абрикосовая аллея из 60 деревьев.

В настоящее время на станции занимаются более 1 тыс. 600 учащихся в 120 объединениях по четырем направлениям: естественнонаучное, физкультурно-спортивное, художественное и социально-педагогическое по 34 дополнительным общеразвивающим программам. Все детско-подростковые объединения работают на бесплатной основе и формируются по принципу свободного выбора самими детьми и их родителями. В учреждении работает 24 педагога. В последние годы коллектив обновился молодыми кадрами: 46% педагогических работников имеет стаж до 5 лет.

С 1963 года на базе станции функционирует летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Юннат», в котором ежегодно отдыхают 80 детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет. Кроме того, в течение 10 лет на учебно-опытном участке работают подростки по специальности «Подсобный рабочий», получающие заработную плату. Воспитанники юннатки достойно представляют учреждение на конференциях, конкурсах городского, областного и всероссийского уровней, становятся победителями и призерами.

Учреждение имеет восемь отдельно стоящих зданий, общей площадью 816 кв. м по адресу: ул. Сибирских Партизан, 28 а и структурное подразделение «Единство» по адресу: ул. Сибирских Партизан, 30, площадью 657 кв. м. Подразделение «Единство» расположено в жилом четырехэтажном доме на двух этажах. На территории станции есть учебно-опытный участок площадью 3 тыс. кв. метров. Станция имеет две круглогодично-действующие теплицы площадью 430 кв. метров, в которых растет около 200 видов экзотических растений (лимоны, гранаты, кофе, ананас, папайя, люффа, авокадо, манго, банан и др.).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Иран назвал приоритетную задачу США в Сирии
Названа дата прекращения регулярных рейсов «ВИМ-Авиа»
В США рассказали, когда в стране уничтожат химоружие
Скончался основатель журнала Playboy Хью Хефнер
«Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА в матче Лиги чемпионов
Нарезной уже не тот: что происходит с качеством хлеба в России
Александр Емельяненко победил нокаутом в первом бою за три года
Спорт
Не сдюжили: ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Ман Юнайтед» Уже в первом тайме встречи команда Виктора Гончаренко пропустила три безответных мяча, включая дубль в исполнении Ромелу Лукаку
Авто
Самая красивая Lada: первые видео серийной машины (онлайн) В эти минуты журналисты тестируют универсалы Lada Vesta SW, откуда заместитель главного редактора «Авто Mail.Ru» Юрий Урюков прислал короткий видеоролик
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев Трагедия произошла, когда молодой человек пытался помочь пострадавшим в ДТП
Недвижимость
Хранение в маленькой квартире: как разместить все необходимое
В России стали чаще обманывать покупателей новостроек
Россиян предупредили о новом виде афер с жильем
Стали известны адреса готовых домов для реновации
Леди
Как выглядят модные и немодные сапоги (фото) Красивые сапоги встречаются в природе так же редко, как амурские тигры. Читайте о том, какие модели покупать не раздумывая, а какие пора давно забыть, как страшный сон
Дети
В Воронежском роддоме перепутали пол младенца Жительница города Лиски Воронежской области Оксана Колесникова очень удивилась, обнаружив уже дома, что родила не дочку Машу, а сына Мишу.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь