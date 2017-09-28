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06:35 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Снятый во Владивостоке фильм «Напарник» провалился в прокате

Рейтинг фильма на «Кинопоиске» составляет 5,3 балла из 10.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 28 сентября, PrimaMedia.

Снятый во Владивостоке приключенческий детектив «Напарник» провалился в российском кинопрокате.

Уже на второй неделе проката сборы фильма упали на 57 процентов.

По информации сайта «Бюллетень кинопрокатчика» за два уикенда фильму удалось собрать лишь немногим более 117 миллионов рублей, при заявленном бюджете в 7 миллионов долларов (около 400 миллионов рублей).

Как правило, первые две недели показывают, удасться ли фильму окупить потраченный бюджет.

Рейтинг фильма на главном отечественном киносайте «Кинопоиск» составляет всего 5,3 балла из 10.

«Напарник» много рекламировался как первый российский фильм, главный герой которого полностью сконструирован с помощью компьютерной графики и цифровых технологий.

Впервые в истории кино популярные актеры объединились, чтобы вдвоем сыграть одного нарисованного персонажа. Главным героем фильма стал «малыш», одолживший голос и мимику Сергея Гармаша и тело Александра Петрова.

Их партнерами по фильму стали Лиза Арзамасова («Папины Дочки»), Ксения Лаврова-Глинка («Молодежка», «Призрак»), Ян Цапник («Горько!», «Призрак») и Андрей Назимов («Обратная сторона Луны»).

Тизер фильма на YouTube собрал сотни недовольных комментариев и дизлайков от пользователей.

В настоящее время вышел саундтрек к фильму, в который вошли песни владивостокских исполнителей.

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