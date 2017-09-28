Azur Air продолжает задерживать рейсы из Кольцово
Авиакомпания Azur Air вновь опаздывает с доставкой туристов на родину.
Авиакомпания Azur Air вновь опаздывает с доставкой туристов на родину.
Согласно данным
В первом случаев самолет должен был приземлиться в 05:40, но ожидается только в 12:10. А борт из Антальи прилетит в 20:15 вместо положенных по расписанию 16:15.
Между тем, отправлять туристов Azur Air сегодня будет без опозданий. По крайней мере, корректировок времени вылета в Анталью и Даламан на табло не отражены.
Напомним, что Azur Air задерживает рейсы в Кольцово уже третий день подряд, во вторник у авиакомпании сломался самолет, который должен был отправиться в Санью. Впрочем, раньше у перевозчика тоже были проблемы с пунктуальностью.