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07:46 (мск), источник: ЕАН

Azur Air продолжает задерживать рейсы из Кольцово

Авиакомпания Azur Air вновь опаздывает с доставкой туристов на родину.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, задержаны рейсы в Екатеринбург из Джербы и Антальи.

В первом случаев самолет должен был приземлиться в 05:40, но ожидается только в 12:10. А борт из Антальи прилетит в 20:15 вместо положенных по расписанию 16:15.

Между тем, отправлять туристов Azur Air сегодня будет без опозданий. По крайней мере, корректировок времени вылета в Анталью и Даламан на табло не отражены.

Напомним, что Azur Air задерживает рейсы в Кольцово уже третий день подряд, во вторник у авиакомпании сломался самолет, который должен был отправиться в Санью. Впрочем, раньше у перевозчика тоже были проблемы с пунктуальностью.

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