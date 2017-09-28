Azur Air продолжает задерживать рейсы из Кольцово

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, задержаны рейсы в Екатеринбург из Джербы и Антальи.

В первом случаев самолет должен был приземлиться в 05:40, но ожидается только в 12:10. А борт из Антальи прилетит в 20:15 вместо положенных по расписанию 16:15.

Между тем, отправлять туристов Azur Air сегодня будет без опозданий. По крайней мере, корректировок времени вылета в Анталью и Даламан на табло не отражены.