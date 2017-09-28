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07:44 (мск), источник: VN.ru

Карта «Мир» заменит ЕТК в Новосибирске

Национальная карта «Мир» может стать единым проездным для городского транспорта. Как сообщают федеральные издания, в будущем ей можно будет оплатить проезд в любой части страны.

Для этого не понадобятся специальные приложения, которые в каждом регионе свои, а только возможности карт. Работы в этом направлении уже ведутся, в Санкт-Петербурге картой «Мир» можно заплатить за проезд в метро.

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