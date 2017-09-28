Карта «Мир» заменит ЕТК в Новосибирске
Национальная карта «Мир» может стать единым проездным для городского транспорта. Как сообщают федеральные издания, в будущем ей можно будет оплатить проезд в любой части страны.
Национальная карта «Мир» может стать единым проездным для городского транспорта. Как сообщают федеральные издания, в будущем ей можно будет оплатить проезд в любой части страны.
Для этого не понадобятся специальные приложения, которые в каждом регионе свои, а только возможности карт. Работы в этом направлении уже ведутся, в