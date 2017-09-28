Всемирный день ходьбы стартует в Хабаровске

30 сентября в 11.00 в рамках Всероссийского дня ходьбы на хабаровском стадионе «Динамо» начнутся спортивные старты. Участие в них могут принять все желающие, независимо от пола, возраста и физической подготовки, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Для того, чтобы стать участником Всероссийского дня ходьбы, нужно зарегистрироваться на сайте ОлимпийскаяСтрана. РФ.



Организатором мероприятия выступает Олимпийский комитет России совместно с министерством физической культуры и спорта Хабаровского края, администрации Хабаровска и региональным олимпийским советом.



Всероссийский день ходьбы является частью Программы ОКР «Олимпийская страна» и проводится в тот же день, что и Международный день ходьбы, который, в свою очередь, уже более 20 лет по всему миру организует Международная ассоциация спорта для всех (TAFISA).



Ежегодно в Международный день ходьбы на улицы выходят более 12 млн человек из 150 стран. В России в этом году о желании принять участие в спортивном фестивале заявили уже около 50 регионов.