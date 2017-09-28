Учащихся красноярских техникумов проверяют на ВИЧ

С 25 по 29 сентября для учащихся красноярских техникумов проходят акции по профилактике ВИЧ. Мероприятия проводит общественная организация «Красштаб Здоровья» совместно с Краевым центром СПИД за счет средств гранта конкурса «Красноярский молодежный форум» в рамках грантовой программы «Социальное партнерство во имя развития».

«Студентам расскажут основную информацию, волонтеры проведут интерактивные игры по определению рисков заражения в разных жизненных ситуациях. Во время проведения мероприятий студенты смогут пройти экспресс-тестирование и узнать свой ВИЧ-статус», — уточнили организаторы.

Акция будет проходить в общежитиях по адресам:

ул. Семафорная, 381/3, 25 сентября с 17:00 до 18:30 (Строительный техникум); ул. Новая Заря, 2 ст. 1, 27 сентября с 17:00 до 18:30 (Железнодорожный техникум); ул. Калинина 80, 29 сентября с 17:00 до 18:30 (Автотранспортный техникум).