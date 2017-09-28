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07:38 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми запустили специальный проект для пап

Основная идея — обратить внимание отцов на вопросы воспитания детей.

В Перми запустили специальный проект для пап. Мужчины-психологи, работающие в системе образования, расскажут об отцовстве.

Основная идея проекта — обратить внимание отцов на вопросы воспитания собственных детей и оказать им консультативную и практическую помощь. В Перми пройдут форумы, выставки, круглые столы с обсуждением вопросов развития и воспитания детей. Также пермские папы могут получить индивидуальные консультации и посетить практические занятия для обучения навыкам проведения совместного досуга детей и взрослых.

Первое мероприятие проекта стартует сегодня, 28 сентября. Это уличная фотовыставка «Папы Перми», которая откроется в 16.00 на территории детской площадки городского психологического центра (Комсомольский проспект, 84а). Выставка будет работать до 1 ноября с 08.00 до 21.00.

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