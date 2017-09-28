В Перми запустили специальный проект для пап. Мужчины-психологи, работающие в системе образования, расскажут об отцовстве.

Основная идея проекта — обратить внимание отцов на вопросы воспитания собственных детей и оказать им консультативную и практическую помощь. В Перми пройдут форумы, выставки, круглые столы с обсуждением вопросов развития и воспитания детей. Также пермские папы могут получить индивидуальные консультации и посетить практические занятия для обучения навыкам проведения совместного досуга детей и взрослых.