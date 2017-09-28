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06:39 (мск), источник: РИА Новости

Скончался основатель журнала Playboy Хью Хефнер

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Основатель журнала Playboy Хью Хефнер скончался на 92-м году жизни, сообщается в официальном Twitter журнала.

Источник: Reuters

«Культовая фигура Америки и основатель Playboy Хью М. Хефнер ушел из жизни сегодня. Ему был 91 год», — говорится в сообщении.

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Журнал Playboy — один из самых известных в мире брендов. Первый номер издания вышел 51-тысячным тиражом в декабре 1953 года. Сейчас Playboy выпускается на различных языках во всем мире. Русская версия журнала выходит с 1995 года.

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