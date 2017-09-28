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06:46 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске до 100 лет чаще всего доживают женщины

Среди них женщин намного больше, чем мужчин.

Источник: Reuters

Красноярскстат посчитал пожилых людей в Красноярском крае. Накануне Дня пожилого человека, который отмечается 1 октября, сотрудники пресс-службы посчитали количество долгожителей.

По состоянию на начало этого года, в Красноярском крае проживало 531,227 тыс. жителей в возрасте 60 лет и старше. Статистики подсчитали, что пожилых женщин 343,747 тысяч, что почти вдвое больше, чем мужчин.

К долгожителям отнесли 7601 человек, которые преодолели 90-летний рубеж. Большинство из них, 5622 человека, проживают в городах. Столетний юбилей отметили 118 жителей Красноярского края. Среди них всего 25 мужчин и 93 женщины.

«В городском округе Красноярск на 1 января 2017 года проживало 2882 жителя в возрасте 90 лет и старше, из них 47 преодолели 100-летний рубеж (6 мужчин и 41 женщина)», — отметили в пресс-службе.

По прогнозу Росстата, рассчитанному до 2035 года, доля пожилых людей в Красноярском крае продолжит увеличиваться. «Увеличится доля лиц старше трудоспособного возраста с 23% до 25%, а доля лиц трудоспособного и моложе трудоспособного возраста, напротив, сократится с 57% до 56% и с 20% до 19% соответственно. Ожидается, что продолжительность жизни вырастет на 4,1 года (с 70,59 года до 74,69 лет). Суммарный коэффициент рождаемости также будет иметь тенденцию к увеличению: с 1,862 до 1,923», — пояснили в Красноярскстате.

Население края будет увеличиваться за счет мигрантов. Миграционный прирост населения увеличится на 76% — с 2564 человек в этом году до 4506 человек к 2035 года. Статистики ожидают к 2023 году превышение смертности над рождаемостью. Гендерная структура общества изменится незначительно: доля мужчин вырастет с 46,8% до 47,7%, а доля женщин уменьшится с 53,2% до 52,3%.

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 В Красноярске до 100 лет чаще всего доживают женщины
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