Красноярский край получит 47 новых школьных автобусов

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярский край поступят новые школьные автобусы, приобретенные за счет средств федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В этом году край получит 47 автобусов, из них 33 — марки ПАЗ (22 места), 7 — марки ГАЗ (12 мест) и еще 7 — марки ГАЗ (20 мест). Школьные автобусы были приобретены напрямую у автопроизводителей «Автомобильный завод «ГАЗ» и ООО «Павловский автобусный завод».

«До 6 ноября в министерстве образования будет идти прием заявок от муниципалитетов. По итогам конкурса определят территории, которые получат транспортные средства. Новые автобусы позволят осуществлять безопасный и комфортный подвоз детей», — рассказала министр образования края Светлана Маковская.