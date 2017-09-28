Красноярский край получит 47 новых школьных автобусов
Они приобретены за счет средств федерального бюджета.
Они приобретены за счет средств федерального бюджета.
В Красноярский край поступят новые школьные автобусы, приобретенные за счет средств федерального бюджета. Об этом сообщает
В этом году край получит 47 автобусов, из них 33 — марки ПАЗ (22 места), 7 — марки ГАЗ (12 мест) и еще 7 — марки ГАЗ (20 мест). Школьные автобусы были приобретены напрямую у автопроизводителей «Автомобильный завод «ГАЗ» и ООО «Павловский автобусный завод».
«До 6 ноября в министерстве образования будет идти прием заявок от муниципалитетов. По итогам конкурса определят территории, которые получат транспортные средства. Новые автобусы позволят осуществлять безопасный и комфортный подвоз детей», — рассказала министр образования края Светлана Маковская.
Напомним, что за счет краевого бюджета в этом году было приобретено 24 школьных автобуса, которые уже поступили в территории. Отметим, что в настоящее время в 49 муниципалитетах края к 440 школам ежедневно подвозят 20 тысяч учащихся. Организовано 1316 школьных маршрутов, 1211 из которых — ежедневные. На линиях работают 736 школьных автобусов.