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08:00 (мск), источник: Tengrinews

В МОН РК прокомментировали жалобы родителей из Уральска на учебники русского языка

Эксперты Министерства образования посетят Уральск для встречи с родителями с целью обсуждения учебников русского языка для 5, 7 классов.

Источник: Tengrinews

Об этом Tengrinews.kz сообщили в пресс-службе ведомства. Учебные издания вызвали нарекания родителей.

«Нам нужно встретиться с родителями, собрать все мнения и обсудить учебники, изданные и готовящиеся к изданию с общественностью Уральска. Не лишне напомнить, что один из авторов учебника русского языка 5-го класса, Оксана Опря сама преподает в одной из школ Уральска, поэтому имеет смысл еще раз провести обсуждение именно там», — сказала директор центра «Учебник» Каримова Бейбиткуль.

Напомним, как сообщала «Уральская неделя» ранее, родители учеников 5-х и 7-х классов отправили письмо Президенту Казахстана. В послании главе государства они просят наложить мораторий на действующие учебники русского языка. Письмо подписали более 500 родителей с разных школ города.

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