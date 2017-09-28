В МОН РК прокомментировали жалобы родителей из Уральска на учебники русского языка

«Нам нужно встретиться с родителями, собрать все мнения и обсудить учебники, изданные и готовящиеся к изданию с общественностью Уральска. Не лишне напомнить, что один из авторов учебника русского языка 5-го класса, Оксана Опря сама преподает в одной из школ Уральска, поэтому имеет смысл еще раз провести обсуждение именно там», — сказала директор центра «Учебник» Каримова Бейбиткуль.