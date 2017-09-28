В МОН РК прокомментировали жалобы родителей из Уральска на учебники русского языка
Эксперты Министерства образования посетят Уральск для встречи с родителями с целью обсуждения учебников русского языка для 5, 7 классов.
Эксперты Министерства образования посетят Уральск для встречи с родителями с целью обсуждения учебников русского языка для 5, 7 классов.
Об этом Tengrinews.kz сообщили в
«Нам нужно встретиться с родителями, собрать все мнения и обсудить учебники, изданные и готовящиеся к изданию с общественностью Уральска. Не лишне напомнить, что один из авторов учебника русского языка 5-го класса, Оксана Опря сама преподает в одной из школ Уральска, поэтому имеет смысл еще раз провести обсуждение именно там», — сказала директор центра «Учебник» Каримова Бейбиткуль.
Напомним, как сообщала «Уральская неделя» ранее, родители учеников 5-х и 7-х классов отправили письмо Президенту Казахстана. В послании главе государства они просят наложить мораторий на действующие учебники русского языка. Письмо подписали более 500 родителей с разных школ города.