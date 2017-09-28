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08:06 (мск), источник: Nur.kz

Баян разозлила родственников осужденного Бакытбека Есентаева

Баян Максаткызы не на шутку разозлила своих бывших родственников, рассказав в одном из последних интервью подробности личной жизни сестренки бывшего мужа.

Источник: Nur.kz

Баян Есентаева (Максаткызы) не на шутку разозлила своих бывших родственников, рассказав в одном из последних интервью подробности личной жизни сестренки бывшего мужа, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Пока вся страна обсуждала детали личной жизни Баян и Бакытбека, родственники бывшего мужа продюсера молчали. Но последней каплей их терпения стало интервью Баян, на телеканале «Евразия», где она стала рассказывать, о втором замужестве сестренки Бакытбека, чем и вызвала гнев со стороны своих уже бывших родственников.

«В течение целого года мы молчали. Из-за уважения к Бакытбеку решили не вмешиваться, хорошая или плохая, она его жена, мать двоих детей. Мало того, что она посадила Бакытбека в тюрьму и очернила его, теперь она взялась за его родственников. Из-за того, что не можем терпеть все это, мы решили дать это ответное интервью. Пусть знает, что мы не будем молчать. Мы можем рассказать всю правду о Баян о ее родителях. Молчим, так как она мать дочерей моего брата», — рассказала Назым Есентаева.

Женщина рассказала, как на самом деле складывалась жизнь Нагимы.

«Это правда, что Нагима развелась со своим первым мужем. Причина банальная: не сошлись характерами. Во второй раз замуж Нагима вышла спустя десять лет после развода. Моя сестренка, как некоторые, будучи замужем, не стала жить с женатым мужчиной.

Ее муж отличный парень, из Алматы. Похож на нашего Бакыта, такой же добрый и отзывчивый. Он также разведен, от первого брака детей нет. Двое детей Нагимы общаются со свои родным отцом. Родня со стороны мужа очень любит ее, — рассказала Назым.

Сестра Бакытбека Есентаева рассказала, что Баян была плохой невесткой.

«Мы никогда не признавали Баян как невестку. Она неправильно выполняла свои обязанности. Честно говоря мы очень рады, что избавились от нее. Но надо было как-то по человечески развестись, а не доводить до такого. За счет моего брата, она создала все условия своим родственникам.

Если народ ничего не знает, то мы-то, родственники, знаем всю правду. Все знают, что Бакытбек человек широкой души, что он помогал очень многим людям, решал многим их жилищные проблемы. Всех родственников поднял на ноги Бакытбек, — рассказывает бывшая родственница Баян.

По словам Назым в книге Баян 50 процентов лжи.

«Почему она не пишет правду о Молдир Ауелбековой? Почему она выгнала ее из KeshYOU? Почему не написала про отношения Багым и ее мужа? Багым тоже разведенная. Жила почти пять лет в разводе с мужем. Почему она развелась? С кем жила?

Почему не рассказывает всю правду о своих родителях? Она же объявила всем, что напишет только правду. В книге она говорит, что вышла замуж не по любви за Бакытбека и жила в несчастном браке целых 22 года. А нельзя было просто развестись? Почему она жила с ним дальше? Почему про это не написала?

То, что она говорит, что не делает пластику и не применяет ботокс — вранье. Сами видели, делала, — рассказала Назым.

По словам сестры Бакытбека, ее брат никогда не обращал внимания на сплетни по поводу Баян.

«Бакытбек очень добрый и доверчивый человек. Он всегда верил Баян и никогда не обращал внимания на разные сплетни. Он думал, что люди завидуют и от этого разные разговоры. Наоборот, поддерживал ее во всем и радовался, что фамилия Есентаевых стала известной.

Выдерживал все ее капризы. Она перевезла своих родителей к ним домой и они жили вместе. Он их уважал. Можно сказать, носил на руках. От Баян требовалось только быть верной женой. Сразу предупредил, что простит все, но не измену. И вот произошло такое. Любой мужчина, у кого есть гордость, наверное не выдержит такого удара. Наверное он пошел на этот шаг от безысходности, — рассказала Есентаева.

«Есть много, что рассказать. Они знают о чем и о ком. Бакытбека посадили, а теперь взялись за его родственников. Мы терпели до этого времени. Я рассказала совсем немного, что мне известно. Посмотрим, как себя поведет Баян, когда к ней придут люди и будут требовать назад деньги за книгу, так как все, что там говорится, не соответствует действительности, и мы не нашли в книге то, что мы знаем.

Придет время, и все узнают правду. Мы очень разозлились, что Баян начала рассказывать про жизнь Нагимы. Если она не перестанет снова и снова говорить о моем брате и моей семье гадости, пусть не обижается. Мы готовы рассказать всю правду о Баян. Если надо дойдем и до суда.

Мы не против счастья Баян. Пусть выходит замуж за кого хочет, главное, чтобы не лезла в нашу семью, — заявила Назым Есентаева.

Назым Есентаева считает, что приговор ее брату был вынесен несправедливо.

«Это дело рук Баян и ее любовника. Такой срок даже не дают за убийство человека. Женщина по имени Макпал даже начала собирать подписи, чтобы добиться освобождения Бакытбека. Многие поддерживают нас, за что мы очень благодарны всем», — заключила сестра Бакытбека.

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