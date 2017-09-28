Умер основатель Playboy Хью Хефнер

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Основатель и бессменный главный редактор культового мужского журнала Playboy Хью Хефнер умер в США в возрасте 91 года.

Хефнер, которого журнал Time как-то назвал пророком гедонизма, скончался в своем доме в Лос-Анджелесе.

Как сообщили в Playboy Enterprises, Хефнер умер от естественных причин.

«Жизнь слишком коротка, чтобы жить чужой мечтой», — говорил Хефнер.

«Мой отец жил … как виртуоз средств массовой информации и культуры и человек, который стоял за некоторыми из самых значительных социальных и культурных движений современности в защите свободы слова, гражданских прав и сексуальной свободы», — сказал в интервью изданию People сын Хью Хефнера Купер, креативный директор Playboy Enterprises.

Купер добавил, что отца будет не хватать очень многим.

Как же все начиналось

Первый выпуск журнала Хью Хефнер подготовил в 1953 году на собственной кухне. В рубрике «Девушка месяца» на обложке первого выпуска журнала тогда снялась обнаженная Мэрилин Монро. Ее фотографии, сделанные еще во время фотосессии для календаря на 1949 год, Хефнер купил за 200 долларов.

Источник: AFP 2017

Деньги на издание первого номера Хефнеру пришлось занимать, в том числе у собственной матери. Однако уже очень скоро детище Хефнера стало самым продаваемым мужским журналом в мире.

Сам легендарный основатель популярного журнала считал себя вдохновителем сексуальной революции 1960−70-х годов.

«Я никогда не считал Playboy журналом о сексе, — говорил Хефнер в 2002 году в интервью Си-эн-эн. — Для меня он всегда был журналом об образе жизни, в которой секс является важной составной частью.

Кроме фотографий обнаженных моделей в журнале выходили серьезные интервью с Фиделем Кастро, Джоном Ленноном, Мартином Лютером Кингом, а также публиковались рассказы писателей, в частности Владимира Набокова, Курта Воннегута, Яна Флеминга, Станислава Лема, Стивена Кинга, Габриеля Гарсиа Маркеса, Джека Керуака и других.

Playboy быстро стал знаковым брендом, а логотип в виде кролика с бабочкой на шее — знаменитым.

На пике популярности журнала, сделавшего ставку на публикации обнаженных моделей, тиражи Playboy в 1970-е годы достигали 7 млн экземпляров. В последние годы, однако, тиражи журнала не превышали 800 тысяч.

Большую долю выручки Playboy получает от продажи и лицензирования своей брендовой продукции.

В 2015 году было объявлено, что Playboy будут выпускать без фотографий «ню». Но уже через год журнал вернулся к прежнему формату.

«Я никогда не повзрослею, — говорил 82-летний Хефнер в интервью Си-эн-эн. — Мне главное — оставаться молодым. Я еще давно решил, что возраст роли не играет, пока девушки… думают так же, мне хорошо».

Бурная личная жизнь

Хефнер в последние годы любил устраивать пышные, шумные вечеринки в компании с юными моделями в особняках в Чикаго и Лос-Анджелесе, а свои успехи у женщин объяснял тем, что принимает виагру.

За свою жизнь медиамагнат переспал с более чем сотней женщин — утверждал он сам.

Хефнер три раза был женат, у него двое детей от первого брака — сын и дочь.

Четыре года назад 86-летний Хефнер женился в третий раз на одной из моделей Playboy Кристал Харрис, которая на 60 лет моложе него.

Источник: AP 2017

Кристал Харрис стала лицом журнала в декабре 2009 года.

Для Хефнера это был третий брак, тогда как Харрис замужем до этого не была. В 1949 году супругой Хефнера стала Мидфред Уильямс, а в 1989-м — Кимберли Конрад.

Хефнер обожал «Инстаграм» и активно им пользовался.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/-7IWkMGP6R/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Roller disco party with the Village People #1979 #playboymansion #scrapbooksaturday #atthemansion</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Hugh Hefner (@hughhefner) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2015-12-05T20:41:38+00:00">Дек 5 2015 в 12:41 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Состояние Хью Хефнера оценивается в 43 миллиона долларов, говорится в сообщении на сайте его компании Playboy Enterprises, Inc.

Джеймс Кук, корреспондент Би-би-си в Лос-Анджелесе:

Хью Хефнер с его шелковыми пижамами и тому подобным был персонажем, разделившим Америку.

Новость 13 лучших обложек культового журнала Playboy Журнал издается с 1953 года.

Был ли он на самом деле крестным отцом секусальной революции или просто грязным старикашкой? Одиозным продавцом вредоносного порно или просвещенным издателем современной литературы?

Феминистки обвиняли его в том, что в своем особняке он относился к женщинам лишь как к объектам сексуальных домогательств, если не как к проституткам. При этом он поддерживал расовую интеграцию и выступал за права геев.

В общем, он был персонажем намного более сложным, чем виделось редакторам таблоидов. И с точки зрения сексуальных нравов свойственная ему вседозволенность — смелая или шокирующая в зависимости от вашего вкуса — теперь кажется не совсем странной. В этом отношении Хью Хефнер опередил свое время.