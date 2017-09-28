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07:52 (мск), источник: Newslab.ru

Новый детский сад в микрорайоне Бугач не нужен мэрии

Администрация Красноярска не хочет открывать уже построенный детский сад в микрорайоне Бугач, где нет ни одного подобного учреждения.

Источник: AP 2017

Администрация Красноярска не хочет открывать уже построенный детский сад в микрорайоне Бугач. Об этом Newslab.ru рассказали его жители.

В 2014 году компания «СибСпецМонтаж» построила на улице Норильской, 4 г семнадцатиэтажный дом, первые два этажа которого были отданы под детский сад, рассчитанный на 90 мест.

«Заложить этот садик в проект дома нас обязала администрация Красноярска, — рассказывает директор строительной компании Юрий Гуторов, — пообещав забрать его в муниципальную собственность, после того как жилые дома будут сданы в эксплуатацию. Однако этого не произошло».

Решить эту проблему «СибСпецМонтаж» пытался и в 2015 году, когда мэрией города были объявлены очередные торги по выкупу детских садов. Однако цена в 96 млн рублей, сформированная на основании независимой оценки, показалась чиновникам слишком высокой. Они предложили снизить ее до 85 млн и заявиться снова. Но и после того, как это было сделано, городские власти не стали выкупать детский сад.

«В ходе проверки документов и обследования здания выяснилось, что земельный участок детского сада не соответствует предъявляемым санитарным требованиям, — поясняют произошедшее в мэрии, — кроме того, у потенциального дошкольного учреждения не было оформлено право собственности на землю, по закону же у детского сада должен быть собственный земельный участок».

Сейчас, по словам Юрия Гуторова, все документы приведены в норму, участок земли выделен и оформлен. Но чиновники продолжает тянуть с выкупом детского сада, а значит и с его открытием.

Меж тем, на сегодняшний день в микрорайоне Бугач проживает около 4 тысяч жителей, и продолжается активное строительство жилья. Однако до ближайшего муниципального дошкольного учреждения порядка 5 км. На весь район есть только один частный детсад, который не может вместить всех детей, живущих здесь. Да и не всем родителям по карману.

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