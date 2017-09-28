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10:58 (мск), источник: Янтарный край

Опрос показал жизненные приоритеты молодежи Калининградской области

В Калининграде на заседании совета Общественной палаты Калининградской области 26 сентября общественники заслушали информацию о реализации государственной программы Калининградской области «Молодежь».

Присутствовали представители общественных советов при администрациях муниципалитетов, члены молодежного правительства и молодежной парламентской ассамблеи.

Руководитель агентства по делам молодежи Калининградской области Татьяна Васильева отметила, что в самом западном регионе России проживают 209483 человека от 14 до 30 лет. Это — 21,2% от общего количества населения края.

По словам руководителя молодежного ведомства, в 10 муниципальных образований Калининградской области произведен опрос 1011 человек от 14 до 30 лет. Среди основных жизненных приоритетов названы семейное благополучие, воспитание детей, хорошее материальное положение и здоровье. Подавляющее большинство опрошенных уверено, что молодой человек может реализовать себя в Калининградской области в полной мере.

Большинство молодых жителей региона имеет опыт поиска работы, прокомментировали собкору сетевой газеты Янтарный Край — Online Калининград в Общественной палате Калининградской области. Трудоустраивается молодежь через знакомых — 38%.

Рассказала Татьяна Васильева об основных подпрограммах госпрограммы. В частности, речь зашла о подпрограмме «Развитие созидательной активности молодежи». Основное мероприятие «Обеспечение оптимальной трудовой занятости молодежи и участие молодежи в добровольческой деятельности». Оказалось, что в 2017 году сформированы и трудоустроены 15 линейных студенческих отрядов по шести направлениям. Годом ранее зональный студенческий сервисный отряд «Эксклав» признан лучшим сервисным отрядом всероссийского отряда «Ялта», а студенческий строительный отряд электросетевого комплекса «Резонанс» — лучшим отрядом электросетевого комплекса России.

Летом 2017 года впервые в регионе была организована межрегиональная студенческая стройка «Калининград», на которой трудились 14 отрядов из 7 регионов России.

Еще одно мероприятие — «Обеспечение оптимальной трудовой занятости молодежи и участие молодежи в добровольческой деятельности». По данным упомянутого опроса оказалось, что 70% опрошенных готовы стать волонтерами, 17% молодежи участвует в добровольческой деятельности. В прошлом году «Центр молодежи» выдал более тысячи волонтерских книжек. 5 декабря 2016 года на базе ГБУ «Центр молодежи» открыт центр подготовки городских волонтеров игр чемпионата мира по футболу 2018 года.

Татьяна Васильева доложила и о мероприятиях программ «Содействие развитию молодежного предпринимательства» и «Поддержка и развитие молодежной инициативы».

Как заявлено, в Калининградской области числятся в реестре 23 детских и молодежных общественных объединения, 33 студенческих объединения. В крае работают 14285 активистов студенческих объединений. В регионе проходят областной конкурс молодежных проектов, реализуемых физическими лицами «Выдвижение» и молодежная премия общественного признания «ВДвижении». Грантовый фонд конкурса «Выдвижение» составил 600 тысяч рублей. 11460 жителей региона приняли участие в мероприятиях, направленных на поддержку и развитие инициативной. Проходят региональные фестивали и конкурсы, направленные на выявление талантливой молодежи:

— региональный фестиваль творчества студенческой молодежи «СтудART. Российская студенческая весна!».

— открытый фестиваль студенческих и молодежных театров «Равноденствие».

— международный фестиваль DEAF «Янтарные звезды».

— фестиваль непрофессионального танцевального мастерства «Танц-плантация».

Важное направление деятельности регионального агентства по делам молодежи — гражданско-патриотическое воспитание молодежи, формирование правовых, культурных, нравственных и семейных ценностей молодежи. Региональные власти оказывают поддержку молодежным клубам и объединениям патриотической направленности. В регионе проводятся областной патриотический сбор, военно-патриотические игры, акции и мероприятия, приуроченные к памятным датам и государственным праздникам акции, приуроченные: «Свеча памяти», «Я люблю Россию», «Пост № 1», «Георгиевская ленточка» и другие.

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