Пострадавших в ДТП в Турции казахстанцев транспортируют на родину санавиацией
Пострадавшие в Турции казахстанцы будут доставлены на родину, передает корреспондент Tengrinews.kz. За ними отправится борт санавиации.
Пострадавшие в Турции казахстанцы будут доставлены на родину, передает корреспондент Tengrinews.kz. За ними отправится борт санавиации.
Об этом сообщил руководитель
«Вопрос решился, ожидается, что сегодня они прилетят в Казахстан. Во второй половине дня они вылетят и примерно к вечеру прибудут. Рейс организован при содействии санавиации», — сообщил Жайнаков.
Он добавил, что их доставят в Алматы.
«Маршрут еще прорабатывается», — добавил собеседник.
Также стало известно, что в Турцию вылетели родные пострадавших, чтобы помочь им вернуться.
«Те, кто мог самостоятельно передвигаться, они уже вернулись в Казахстан. Четверо из пострадавших
Напомним, что в Турции в жуткую дорожную аварию попали семеро друзей из Казахстана, которые находились на отдыхе. В ДТП погибли четверо турецких граждан, казахстанцы чудом выжили, но получили травмы различной степени тяжести и попали в больницы.
Сейчас их выписывают, но проблема заключается в том, что они не могут вернуться на родину. Они рассказали, что все авиакомпании просят за перевозку лежачих огромные деньги.