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07:47 (мск), источник: Tengrinews

Пострадавших в ДТП в Турции казахстанцев транспортируют на родину санавиацией

Пострадавшие в Турции казахстанцы будут доставлены на родину, передает корреспондент Tengrinews.kz. За ними отправится борт санавиации.

Источник: Tengrinews

Об этом сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков.

«Вопрос решился, ожидается, что сегодня они прилетят в Казахстан. Во второй половине дня они вылетят и примерно к вечеру прибудут. Рейс организован при содействии санавиации», — сообщил Жайнаков.

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Он добавил, что их доставят в Алматы.

«Маршрут еще прорабатывается», — добавил собеседник.

Также стало известно, что в Турцию вылетели родные пострадавших, чтобы помочь им вернуться.

«Те, кто мог самостоятельно передвигаться, они уже вернулись в Казахстан. Четверо из пострадавших по-прежнему находятся в Анталье и еще трое родственников, они туда поехали, чтобы помочь ребятам», — сообщили в пресс-службе МИД РК.

Напомним, что в Турции в жуткую дорожную аварию попали семеро друзей из Казахстана, которые находились на отдыхе. В ДТП погибли четверо турецких граждан, казахстанцы чудом выжили, но получили травмы различной степени тяжести и попали в больницы.

Сейчас их выписывают, но проблема заключается в том, что они не могут вернуться на родину. Они рассказали, что все авиакомпании просят за перевозку лежачих огромные деньги.

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