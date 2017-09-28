Проспект Красоты во Владивостоке не хотят называть именем Черепкова

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Жители приморской столицы поддержали идею сохранить название проспекта Красоты и закрепить этот статус официально. С мнением, что эту часть Владивостока следует переименовать в проспект Черепкова, согласились не многие, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В середине сентября краевед и специалист по топонимике Валерий Марков предложил называть фамилией бывшего мэра проспект Красоты (не официальное название участка дороги от Фуникулёра в сторону Шилкинской). Публикация агентства о появившейся затее вызвала большой общественный резонанс.

По мотивам этой идеи телеканал ОТВ выдал программу «В центре внимания», в ходе которой эксперты обсудили эту инициативу в прямом эфире. Своё мнение по данному предложению высказали и сами приморцы посредством голосования в режиме реального времени.

Из всех предложенных вариантов жители края фактически единогласно решили, что этому участку нужно официально присвоить название проспекта Красоты — 55% респондентов. Вторым по популярности у местных жителей стал вариант «проспект Черепкова», его поддержал 31% проголосовавших. Только третью позицию заняло предложение оставить всё как есть, то есть не переименовывать и никуда не переносить улицу Всеволода Сибирцева (14%).

К слову, на данный момент в городскую комиссию по топонимике никаких официальных запросов и обращений по переименованию не поступало. Кроме того, сама по себе процедура, тем более в честь кого-то — вещь довольно сложная с точки зрения нормативно-правовой базы. Взять хотя бы тот факт, что по закону комиссия не может назвать улицу именем человека, если со дня его смерти не прошло хотя бы 15 лет.