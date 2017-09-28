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08:07 (мск), источник: Восток Медиа

Проспект Красоты во Владивостоке не хотят называть именем Черепкова

Жители края высказали своё мнение по поводу возникшей идеи.

Источник: Reuters

Жители приморской столицы поддержали идею сохранить название проспекта Красоты и закрепить этот статус официально. С мнением, что эту часть Владивостока следует переименовать в проспект Черепкова, согласились не многие, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В середине сентября краевед и специалист по топонимике Валерий Марков предложил называть фамилией бывшего мэра проспект Красоты (не официальное название участка дороги от Фуникулёра в сторону Шилкинской). Публикация агентства о появившейся затее вызвала большой общественный резонанс.

По мотивам этой идеи телеканал ОТВ выдал программу «В центре внимания», в ходе которой эксперты обсудили эту инициативу в прямом эфире. Своё мнение по данному предложению высказали и сами приморцы посредством голосования в режиме реального времени.

Из всех предложенных вариантов жители края фактически единогласно решили, что этому участку нужно официально присвоить название проспекта Красоты — 55% респондентов. Вторым по популярности у местных жителей стал вариант «проспект Черепкова», его поддержал 31% проголосовавших. Только третью позицию заняло предложение оставить всё как есть, то есть не переименовывать и никуда не переносить улицу Всеволода Сибирцева (14%).

К слову, на данный момент в городскую комиссию по топонимике никаких официальных запросов и обращений по переименованию не поступало. Кроме того, сама по себе процедура, тем более в честь кого-то — вещь довольно сложная с точки зрения нормативно-правовой базы. Взять хотя бы тот факт, что по закону комиссия не может назвать улицу именем человека, если со дня его смерти не прошло хотя бы 15 лет.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что проспект Красоты во Владивостоке предложили переименовать в честь Черепкова. Это произошло после того, как экс-глава города скончался в Москве. Прощание с ним состоялось в приморской столице 6 сентября на Лесном кладбище. Проводить Черепкова в последний путь собрались горожане, депутаты и поэты.

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