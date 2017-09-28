В Екатеринбурге в выходной день закроют движение для трамваев

В Екатеринбурге закроют движение для 8 трамвайных маршрутов на полтора часа в субботний выходной, сообщает корреспондент «АиФ-Урал» со ссылкой на Екатеринбургское трамвайно-троллейбусное управление.

Причиной закрытия движения станет проведение комбинированной эстафеты на приз газеты «Вечерний Екатеринбург». Участок по проспекту Ленина от улицы Луначарского до улицы Московской будет закрыт на 1 час 40 минут. «Движение будет закрыто в оба направления с 10.00 до 11.40», — сообщили в ЕТТУ.