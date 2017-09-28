В Екатеринбурге в выходной день закроют движение для трамваев
Как поедет общественный транспорт и с чем это связано.
Как поедет общественный транспорт и с чем это связано.
В Екатеринбурге закроют движение для 8 трамвайных маршрутов на полтора часа в субботний выходной, сообщает корреспондент «АиФ-Урал» со ссылкой на Екатеринбургское
Причиной закрытия движения станет проведение комбинированной эстафеты на приз газеты «Вечерний Екатеринбург». Участок по проспекту Ленина от улицы Луначарского до улицы Московской будет закрыт на 1 час 40 минут. «Движение будет закрыто в оба направления с 10.00 до 11.40», — сообщили в ЕТТУ.
Изменения коснутся трамвайных маршрутов № 3, 6, 13, 15, 18, 21, 23, 26. Маршруты будут следовать по следующим направлениям: