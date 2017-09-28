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08:01 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Екатеринбурге в выходной день закроют движение для трамваев

Как поедет общественный транспорт и с чем это связано.

Источник: РИА "Новости"

В Екатеринбурге закроют движение для 8 трамвайных маршрутов на полтора часа в субботний выходной, сообщает корреспондент «АиФ-Урал» со ссылкой на Екатеринбургское трамвайно-троллейбусное управление.

Причиной закрытия движения станет проведение комбинированной эстафеты на приз газеты «Вечерний Екатеринбург». Участок по проспекту Ленина от улицы Луначарского до улицы Московской будет закрыт на 1 час 40 минут. «Движение будет закрыто в оба направления с 10.00 до 11.40», — сообщили в ЕТТУ.

Изменения коснутся трамвайных маршрутов № 3, 6, 13, 15, 18, 21, 23, 26. Маршруты будут следовать по следующим направлениям:

Источник: Аргументы и факты
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