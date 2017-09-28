Из Красной книги Прикамья исключены 15 видов редких животных и растений

Предложения по изменению численности видов внесли биологи и зоологи. Изменения согласованы краевым Росприроднадзором, Средневолжским территориальным управлением Росрыболовства по Пермскому краю.

В частности, исключены из Красной книги рыбы сазан, белоперый пескарь и подкаменщик, а также птица могильник и растение ирис аировидный.

Как сообщили в Минприроды Пермского края, виды исключаются из Красной книги, если популяция объектов животного и растительного мира увеличилась и угрозы исчезновения нет.

Новый перечень объектов животного и растительного мира, занесённых в Красную книгу, будет утверждён приказом Минприроды Пермского края до 10 октября. В него будут включены 145 видов растений, животных и других организмов региона. В последней редакции Красной книги Пермского края приведена информация о 160 видах.