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08:04 (мск), источник: NewsKo

Из Красной книги Прикамья исключены 15 видов редких животных и растений

В Пермском крае готовится новая редакция Красной книги региона. Сегодня на заседании комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения объектам животного и растительного мира Прикамья принято решение об исключении 15 видов позвоночных, рыб, птиц, растений из Красной книги.

Предложения по изменению численности видов внесли биологи и зоологи. Изменения согласованы краевым Росприроднадзором, Средневолжским территориальным управлением Росрыболовства по Пермскому краю.

В частности, исключены из Красной книги рыбы сазан, белоперый пескарь и подкаменщик, а также птица могильник и растение ирис аировидный.

Как сообщили в Минприроды Пермского края, виды исключаются из Красной книги, если популяция объектов животного и растительного мира увеличилась и угрозы исчезновения нет.

Новый перечень объектов животного и растительного мира, занесённых в Красную книгу, будет утверждён приказом Минприроды Пермского края до 10 октября. В него будут включены 145 видов растений, животных и других организмов региона. В последней редакции Красной книги Пермского края приведена информация о 160 видах.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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