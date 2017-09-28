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08:12 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе пройдет конкурс красоты для пожилых людей

Отборочный тур завершился в минувшую среду.

В среду, 27 сентября, завершился отборочный тур городского конкурса красоты «Серебряная Уфа — 2017», в нем приняли участие 98 человек в возрасте от 58 до 84 лет. Организаторами конкурса выступили уфимская мэрия, городская организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Академия «Вкуса, Стиля, Моды» и Арт-ателье «VERA/UFA», сообщает пресс-служба городской администрации.

Финал конкурса красоты среди людей пожилого возраста пройдет 5 октября 2017 года в ВДНХ-ЭКСПО на площадке специализированной выставки «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста».

В уфимской мэрии отмечают, что главная задача конкурса — вовлечение пожилых людей в общественную и культурную жизнь города.

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