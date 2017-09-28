В Уфе пройдет конкурс красоты для пожилых людей
Отборочный тур завершился в минувшую среду.
Отборочный тур завершился в минувшую среду.
В среду, 27 сентября, завершился отборочный тур городского конкурса красоты «Серебряная Уфа — 2017», в нем приняли участие 98 человек в возрасте от 58 до 84 лет. Организаторами конкурса выступили уфимская мэрия, городская организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Академия «Вкуса, Стиля, Моды» и
Финал конкурса красоты среди людей пожилого возраста пройдет 5 октября 2017 года в
В уфимской мэрии отмечают, что главная задача конкурса — вовлечение пожилых людей в общественную и культурную жизнь города.