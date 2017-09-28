Названы самые наводненные туристами города мира

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The Independent приводит первые 30 позиций рейтинга.

На первом месте оказался Бангкок (Таиланд) — в этом году он повидал 20,2 млн туристов. За ним следует Лондон (20 млн туристов), а за британской столицей — французская с 16,1 млн туристов.

Путешественники не прочь погреться в Дубае (16 млн визитеров) и восхититься технологичным Сингапуром (13,45 млн). Японский Токио в этом году привлек 12,5 млн туристов, а Сеул немного не догнал токийский показатель — 12,44 млн.

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Все дороги ведут в Нью-Йорк, и в 2017 туда добрались 12,4 млн туристов. Малайзийский Куала-Лумпур встретил 12,1 млн человек, а Гонконг — 9,25 млн.

В двадцатку вошли Стамбул, Барселона, Амстердам, Милан и еще один город в Японии — Осака. Итальянский Рим оказался на 17 строчке рейтинга (7,3 млн), разделив последние позиции в двадцатке с Шанхаем, Веной и Прагой.

Американское солнечное западное побережье суммарно посетили 11,8 млн человек, индийскому Мумбаи достались 5,35 млн туристов в этом году. До Йоханнесбурга сумели доехать 4,8 млн путешественников.