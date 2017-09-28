Названы самые наводненные туристами города мира
Mastercard подготовила ежегодный индекс Global Destination Cities 2017, где приводится рейтинг 132 самых излюбленных туристами городов по всему миру.
Mastercard подготовила ежегодный индекс Global Destination Cities 2017, где приводится рейтинг 132 самых излюбленных туристами городов по всему миру.
The Independent приводит первые 30 позиций рейтинга.
Путешественники не прочь погреться в Дубае (16 млн визитеров) и восхититься технологичным Сингапуром (13,45 млн). Японский Токио в этом году привлек 12,5 млн туристов, а Сеул немного не догнал токийский показатель — 12,44 млн.
Все дороги ведут в
В двадцатку вошли Стамбул, Барселона, Амстердам, Милан и еще один город в Японии — Осака. Итальянский Рим оказался на 17 строчке рейтинга (7,3 млн), разделив последние позиции в двадцатке с Шанхаем, Веной и Прагой.
Американское солнечное западное побережье суммарно посетили 11,8 млн человек, индийскому Мумбаи достались 5,35 млн туристов в этом году. До Йоханнесбурга сумели доехать 4,8 млн путешественников.