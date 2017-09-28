Глава Службы по охране животного мира Приангарья скончался на 53 году жизни

Источник: IrkutskMedia.ru

Руководитель Службы по охране и использованию животного мира Иркутской области — главный государственный инспектор региона в области охраны окружающей среды Александр Синько скончался на 53 году жизни накануне, 27 сентября. Сотрудники аппарата губернатора и правительства Приангарья выражают соболезнования родным и близким, сообщает ИА IrkutskMedia.

Справка: СИНЬКО Александр Васильевич родился в 1965 году в селе Новотроицкое Булаевского района Северо-Казахстанской области. В 1990 году окончил Иркутский сельскохозяйственный институт по специальности «биология (охотоведение)», в 1993 году аспирантуру этого вуза по специальности «экономика, организация охотничьего хозяйства».

С 1993 по 2007 годы работал в Иркутском сельскохозяйственном институте, впоследствии Иркутской сельскохозяйственной академии старшим лаборантом, ассистентом кафедры экономики и организации охотничьего хозяйства.

В 2007 — 2009 годах занимал должности начальника Иркутского территориального отдела Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства, начальника отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Иркутской области Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

С февраля 2009 по август 2010 — главный специалист — эксперт отдела государственного лесного контроля, государственного пожарного надзора в лесах управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области.

В 2010 году назначен заместителем начальника отдела в управлении Росприроднадзора по Иркутской области.