Глава Службы по охране животного мира Приангарья скончался на 53 году жизни
Аппарат губернатора и правительства региона соболезнует родным Александра Синько.
Аппарат губернатора и правительства региона соболезнует родным Александра Синько.
Руководитель Службы по охране и использованию животного мира Иркутской области — главный государственный инспектор региона в области охраны окружающей среды Александр Синько скончался на 53 году жизни накануне, 27 сентября. Сотрудники аппарата губернатора и правительства Приангарья выражают соболезнования родным и близким, сообщает ИА IrkutskMedia.
Справка: СИНЬКО Александр Васильевич родился в 1965 году в селе Новотроицкое Булаевского района
С 1993 по 2007 годы работал в Иркутском сельскохозяйственном институте, впоследствии Иркутской сельскохозяйственной академии старшим лаборантом, ассистентом кафедры экономики и организации охотничьего хозяйства.
В 2007 — 2009 годах занимал должности начальника Иркутского территориального отдела
С февраля 2009 по август 2010 — главный специалист — эксперт отдела государственного лесного контроля, государственного пожарного надзора в лесах управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области.
В 2010 году назначен заместителем начальника отдела в управлении Росприроднадзора по Иркутской области.
В 2013 году назначен руководителем службе по охране и использованию животного мира Иркутской области.