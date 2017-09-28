В Самаре состоялось торжественное открытие стадиона «Нефтяник»

Источник: samadm.ru

В среду, 27 сентября, временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров и глава Самары Олег Фурсов приняли участие в торжественном открытии после реконструкции стадиона «Нефтяник», сообщает администрация областного центра.

Стадион является одним из главных мест досуга самарцев, проживающих в Куйбышевском районе. Здесь находится основная спортивная база детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 6, в которой тренируются 947 человек: будущие дзюдоисты, легкоатлеты, футболисты и борцы. В свободное от тренировок время на стадионе занимаются местные жители.

Рабочие подрядной организации провели работы по устройству дренажной системы под стадионом, внутренних сетей ливневой канализации, насосной станции и очистных сооружений, смонтировали новое футбольное поле, легкоатлетическую беговую дорожку, установили трибуны и навесы, систему освещения, благоустроили подъездные пути, привели в порядок тротуары, капитально отремонтировали здание стадиона.

Обращаясь к жителям района Дмитрий Азаров сказал: «Я рад видеть те изменения, которые произошли на стадионе, видеть, что все ранее задуманное реализовано. Конечно, здесь есть еще над чем работать. Несколько лет назад, когда проект реконструкции обсуждался, мы рассматривали возможность строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на территории стадиона и создания дополнительного спортивного оборудования. Я уверен, что к этому вопросу мы еще вернемся».