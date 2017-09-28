В Самаре состоялось торжественное открытие стадиона «Нефтяник»
На ремонт стадиона было выделено 102 миллиона рублей — 51 миллион из областного и еще 51 миллион рублей из городского бюджетов.
На ремонт стадиона было выделено 102 миллиона рублей — 51 миллион из областного и еще 51 миллион рублей из городского бюджетов.
В среду, 27 сентября, временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров и глава Самары Олег Фурсов приняли участие в торжественном открытии после реконструкции стадиона «Нефтяник», сообщает администрация областного центра.
Стадион является одним из главных мест досуга самарцев, проживающих в Куйбышевском районе. Здесь находится основная спортивная база
Рабочие подрядной организации провели работы по устройству дренажной системы под стадионом, внутренних сетей ливневой канализации, насосной станции и очистных сооружений, смонтировали новое футбольное поле, легкоатлетическую беговую дорожку, установили трибуны и навесы, систему освещения, благоустроили подъездные пути, привели в порядок тротуары, капитально отремонтировали здание стадиона.
Обращаясь к жителям района Дмитрий Азаров сказал: «Я рад видеть те изменения, которые произошли на стадионе, видеть, что все ранее задуманное реализовано. Конечно, здесь есть еще над чем работать. Несколько лет назад, когда проект реконструкции обсуждался, мы рассматривали возможность строительства
В свою очередь Олег Фурсов отметил тенденцию модернизации спортивных объектов города: «За последние годы в Самаре было построено более 100 объектов спортивной инфраструктуры, в том числе спортивные площадки во дворах и общественных зонах,