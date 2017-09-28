Екатеринбуржцев ждет снежный уик-энд
В ближайшие три дня екатеринбуржцев ждет холодная погода: ночью столбики термометров могут опускаться до 0, -2 градусов.
В ближайшие три дня екатеринбуржцев ждет холодная погода: ночью столбики термометров могут опускаться до 0, -2 градусов.
Днем температура воздуха составит +5, +8 градусов. Если в пятницу осадков не ожидается, то в субботу и в воскресенье, по прогнозам свердловского Гидрометцентра, город накроют дожди и мокрый снег.
В целом на территории Свердловской области также возможны осадки, в связи с чем ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица.