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09:17 (мск), источник: ЕАН

Екатеринбуржцев ждет снежный уик-энд

В ближайшие три дня екатеринбуржцев ждет холодная погода: ночью столбики термометров могут опускаться до 0, -2 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 78% 755 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Reuters

Днем температура воздуха составит +5, +8 градусов. Если в пятницу осадков не ожидается, то в субботу и в воскресенье, по прогнозам свердловского Гидрометцентра, город накроют дожди и мокрый снег.

В целом на территории Свердловской области также возможны осадки, в связи с чем ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица.

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