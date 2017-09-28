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09:13 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Больше половины челябинцев негативно оценивает рынок труда

Больше половины челябинцев негативно оценивает рынок труда.

Ситуация на рынке труда в Челябинске — одна из самых волнующих тем горожан. И огорчает тот факт, что большая часть опрошенных оценивает ее негативно — вариант «скорее плохо» выбрали 67,2% опрошенных, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на исследование РАНХиГС.

При этом 20,4% респондентов затруднились ответить и лишь 12,4% оценили как «скорее хорошо». Позитивно настроенных участников фокус группы объединяет один фактор — молодость.

«“Скорее хорошо” — так чаще отвечают молодые горожане, в возрасте от 18 до 30 лет, респонденты с высшим образованием, а также челябинцы, имеющие средний уровень материальной обеспеченности, выбирающие оценочную позицию “живём нормально, но приходится экономить”», — отмечают социологи.

Затруднились ответить те участники-фокус-группы, среди которых больше жителей Челябинска в возрасте старше 50 лет. Социологи предполагают, что значительная часть респондентов этой группы уже не входит в состав экономически активного населения города и, как следствие, не интересуется ситуацией на рынке труда.

Вариант «скорее плохо» давали представители всего массива опрошенных. Авторы исследования подводят к выводу о том, что такой ответ можно воспринять как выражение тревоги по поводу работы, как своей, так и своих близких, с мыслями «а вдруг я её потеряю?».

«Здесь явно прослеживаются настроения неуверенности и озабоченности, которые диссонируют с оптимистичным жизненным настроем», — добавляют социологи РАНХиГС.

Интересно, что процент респондентов, позитивно оценивающих ситуацию, сложившуюся на рынке труда, выше в Калининском районе. Противоположная ситуация в оценках населения — в Ленинском районе города. А затруднившихся с ответом больше всего в Курчатовском районе Челябинска.

Опрос проводился с 26 по 31 мая 2017 года среди 700 респондентов старше 18 лет методом личного формализованного интервью.

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