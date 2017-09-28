В Уфе проходит Всероссийская «Неделя безопасности дорожного движения»

В пресс-службе городской Госавтоинспекции сообщили, что инспекторы ГИБДД совместно с образовательными учреждениями и общественными объединениями проводят профилактические акции и мероприятия: «Посвящение в пешеходы», «Первоклассник», «Засветись». До школьников и воспитанников детских садов доводится информация о необходимости соблюдения правил дорожного движения и использования светоотражающих элементов.

«Юные пешеходы знакомятся с такими понятиями, как “участники дорожного движения”, “водитель”, “пешеход”, “пассажир”, а также с навыками культуры поведения в дорожных условиях», — рассказали агентству «Башинформ» в ведомстве. — Только общими усилиями совместной работы инспекторов ГИБДД с родителями и педагогами мы добьемся положительных результатов.