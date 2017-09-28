В Уфе проходит Всероссийская «Неделя безопасности дорожного движения»
УФА, 28 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. На территории Уфы с 22 сентября стартовала Всероссийская «Неделя безопасности дорожного движения».
УФА, 28 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. На территории Уфы с 22 сентября стартовала Всероссийская «Неделя безопасности дорожного движения».
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«Юные пешеходы знакомятся с такими понятиями, как “участники дорожного движения”, “водитель”, “пешеход”, “пассажир”, а также с навыками культуры поведения в дорожных условиях», — рассказали агентству «Башинформ» в ведомстве. — Только общими усилиями совместной работы инспекторов ГИБДД с родителями и педагогами мы добьемся положительных результатов.
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