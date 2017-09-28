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10:53 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове пройдет акция по сбору ртутьсодержащих отходов

В Ростове 30 сентября проведут очередную акцию по бесплатному сбору ртутьсодержащих отходов от населения, сообщает пресс-служба областного правительства.

Специализированный автомобиль ООО ППФ «Техноэколог» будет двигаться по городу между точками сбора и принимать ртутьсодержащие отходы (лампы, термометры, тонометры).

Для сдачи отходов нужно принести их к любой точке сбора в указанное время и заполнить заявление.

Маршрут движения автомобиля для сбора ртутьсодержащих отходов:

Точка 1. Советский район: перекресток Зорге/Стачки, парковка у входа в парк «Плевен», рядом с памятником воинам-интернационалистам. Время — 9:00—9:20.

Точка 2. Железнодорожный район: парковка рядом со входом в ТРК «Сокол» со стороны пр. Стачки. Время — 9:30—9:50.

Точка 3. Ленинский район: перекресток Соборный/Пушкинская, парковка на ул. Пушкинской, напротив бывшего кинотеатра «Россия». Время —10:00—10:20.

Точка 4. Кировский район: перекресток пр. Ворошиловский/ул. Красноармейская, парковка за остановкой по ул. Красноармейской (напротив ресторана «Донская чаша»). Время —10:30—10:50.

Точка 5. Пролетарский район: площадь К. Маркса, перекресток улиц Советская и 19-я Линия, парковка в районе памятника К. Марксу. Время — 11:00—11:20

Точка 6. Первомайский район: район ДК «Ростсельмаш». Площадь Комбайностроителей, парковка на подъезде к зданию «Проектпромвентиляции» за трамвайными путями. Время —11:30—12:00.

Точка 7. Ворошиловский район: перекресток бульвара Комарова и пр. Космонавтов, парковка по пр. Космонавтов при входе в парк «Дружба» — рядом с храмом Казанской иконы Божией Матери. Время — 12:30—13:00.

Точка 8. Октябрьский район: ул. Таганрогская, парковка по ул. Таганрогской, 161, рядом со входом в гарнизонный Дом офицеров г. Ростова-на-Дону. Время — 13:30—14:00.

Подробную информацию можно уточнить по телефону 247−50−22.

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