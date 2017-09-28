Необычный памятник появился во Владивостоке

Полвека назад такая электричка курсировала только между Владивостоком и Надеждинском, сегодня работают десятки направлений. Последний такой раритетный электропоезд всё еще возит пассажиров, правда, необычных! Туристы из Японии предпочитают вагоны 1967 года выпуска с широкими проходами и длинными деревянными скамьями. Вагоны-ветераны готовы пока только снаружи. Прежде чем обновили красочный слой, их тщательно отшлифовали и загрунтовали, ведь они будут не просто монументом, но и учебной аудиторией. Для этого в салонах установят столы и проведут дополнительное освещение.