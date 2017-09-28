Необычный памятник появился во Владивостоке
В рамках празднования 120-летия ДВЖД 28 сентября на территории старейшего депо на Дальнем Востоке приступили к установке необычного памятника — двух вагонов первого во Владивостоке электропоезда.
В рамках празднования 120-летия ДВЖД 28 сентября на территории старейшего депо на Дальнем Востоке приступили к установке необычного памятника — двух вагонов первого во Владивостоке электропоезда.
Полвека назад такая электричка курсировала только между Владивостоком и Надеждинском, сегодня работают десятки направлений. Последний такой раритетный электропоезд всё еще возит пассажиров, правда, необычных! Туристы из Японии предпочитают вагоны 1967 года выпуска с широкими проходами и длинными деревянными скамьями.
Сергей Кузнецов, начальник дальневосточной дирекции моторовагонного подвижного состава: «Один вагон оставим в первоначальном виде с деревянными скамейками, ну, а второй будет уже как учебный класс. Наше предприятие работает с нашим железнодорожным лицеем, т.е. на практику к нам приходят ребята и слесари, и машинисты».