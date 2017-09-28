Бесплатную юридическую помощь могут получить жители Приморья
В этом году в Приморье бесплатную правовую консультацию уже получили более 370 человек, об этом сообщает «Deita. ru».
В этом году в Приморье бесплатную правовую консультацию уже получили более 370 человек, об этом сообщает «Deita. ru».
По информации администрации Приморского края, такая возможность предоставляется в рамках краевого закона «Об обеспечении оказания юридической помощи».
«За первое полугодие бесплатную юридическую помощь оказали более 370 приморцам. Всего адвокаты рассмотрели около 730 случаев обращений граждан», — отметили в департаменте по координации правоохранительной деятельности.
Бесплатную консультацию по возникшим вопросам жители Приморья могут получить каждую среду с 12.00 до 14.00. Список
Услуги профессионального юриста предоставляются ветеранам Великой Отечественной войны,
В пятницу, 29 сентября, бесплатную консультацию «Ассоциации юристов России» смогут получить все жители Приморья.
Виктор Бруевич.