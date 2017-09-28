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09:05 (мск), источник: ДЕЙТА

Бесплатную юридическую помощь могут получить жители Приморья

В этом году в Приморье бесплатную правовую консультацию уже получили более 370 человек, об этом сообщает «Deita. ru».

По информации администрации Приморского края, такая возможность предоставляется в рамках краевого закона «Об обеспечении оказания юридической помощи».

«За первое полугодие бесплатную юридическую помощь оказали более 370 приморцам. Всего адвокаты рассмотрели около 730 случаев обращений граждан», — отметили в департаменте по координации правоохранительной деятельности.

Бесплатную консультацию по возникшим вопросам жители Приморья могут получить каждую среду с 12.00 до 14.00. Список адвокатов-участников и место расположения клиник юридической помощи размещен на сайте Администрации Приморского края.

Услуги профессионального юриста предоставляются ветеранам Великой Отечественной войны, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, инвалидам I и II групп, недееспособным гражданам, героям труда РФ, усыновителям и людям, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка.

В пятницу, 29 сентября, бесплатную консультацию «Ассоциации юристов России» смогут получить все жители Приморья.

Виктор Бруевич.

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