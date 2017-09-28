Екатеринбург остается самым «холодным» городом Свердловской области

Это 65 млн кв. м жилья и 5592 объекта социальной сферы, включая 96% школ, 94% детских садов и 97% учреждений здравоохранения.

Стопроцентное теплоснабжение потребителей во всех муниципалитетах должно быть обеспечено не позднее 1 октября, обещает ведомство.

Читайте также Завершающий этап пуска тепла стартовал в Екатеринбурге

На сегодняшний день эту задачу выполнили 64 территории. На данный момент ниже среднеобластных значений показатели по подключению жилфонда сохраняются в Полевском городском округе (75%), Нижнесергинском районе (72%), Каменском городском округе (61%), Екатеринбурге (54%).

Ситуация с отоплением объектов социальной сферы следующая: Полевской — 68%, Нижнесергинский муниципальный район — 89%, Каменский городской округ — 86%, Екатеринбург — 78%.