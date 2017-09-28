Местным домам культуры поможет федеральная программа
Проект «Местный дом культуры» направлен на обновление
Проект «Местный дом культуры» направлен на обновление
В Мулянке состоялся концерт классической музыки. Оркестр приехал из Екатеринбурга. В программе не только классика, но и эпические композиции из популярных блокбастеров. Музыкантов принимает местный обновленный Дом культуры.
Зрительный зал на 240 новых мест. Сразу и не скажешь, что находимся мы в небольшом селе под названием Мулянка. С минуты на минуту здесь начнется большой концерт, в котором примут участие гости из Екатеринбурга — ансамбль «Креативный квартет».
Открывает программу местный детский коллектив. Перед таким количеством зрителей девочки в костюмах ангелочков выступают впервые. Но теперь к аншлагу в обновленном зале, похоже, придется привыкнуть.
Новые кресла в зрительном зале позволят проводить мероприятия совершенно другого уровня.
«Местный дом культуры» — партийный проект «Единой России». Он направлен на развитие и обновление
В Пермском крае в 2017 году в проекте приняли участие 50 домов культуры из городских и сельских поселений. Федеральная программа рассчитана до 2019 года. Кстати, коллектив из Екатеринбурга, который сегодня выступал в Мулянке, сказал, что им здесь понравилось. И в такие сельские дома культуры они готовы приезжать снова и снова.