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09:00 (мск), источник: Вести - Пермь

Местным домам культуры поможет федеральная программа

Проект «Местный дом культуры» направлен на обновление материально-технической базы сельских клубов и домов культуры.

Источник: Вести - Пермь

В Мулянке состоялся концерт классической музыки. Оркестр приехал из Екатеринбурга. В программе не только классика, но и эпические композиции из популярных блокбастеров. Музыкантов принимает местный обновленный Дом культуры.

Зрительный зал на 240 новых мест. Сразу и не скажешь, что находимся мы в небольшом селе под названием Мулянка. С минуты на минуту здесь начнется большой концерт, в котором примут участие гости из Екатеринбурга — ансамбль «Креативный квартет».

Открывает программу местный детский коллектив. Перед таким количеством зрителей девочки в костюмах ангелочков выступают впервые. Но теперь к аншлагу в обновленном зале, похоже, придется привыкнуть.

Новые кресла в зрительном зале позволят проводить мероприятия совершенно другого уровня.

«Местный дом культуры» — партийный проект «Единой России». Он направлен на развитие и обновление материально-технической базы сельских клубов и домов культуры в городах с населением менее 50 тысяч человек. Проект появился как механизм исполнения наказов избирателей, полученных в ходе избирательной кампании 2016 года.

В Пермском крае в 2017 году в проекте приняли участие 50 домов культуры из городских и сельских поселений. Федеральная программа рассчитана до 2019 года. Кстати, коллектив из Екатеринбурга, который сегодня выступал в Мулянке, сказал, что им здесь понравилось. И в такие сельские дома культуры они готовы приезжать снова и снова.

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