В Красноярске пройдет выставка и концерт ко Дню пожилых людей
Для гостей старшего возраста готовят множество бесплатных услуг, полезных товаров, а также обширную праздничную программу.
Для гостей старшего возраста готовят множество бесплатных услуг, полезных товаров, а также обширную праздничную программу.
С 29 сентября по 1 октября в красноярском МВДЦ «Сибирь» пройдет ежегодная выставка «Дни старшего поколения». В этом году она совпадет с празднованием Международного дня пожилых людей, который отмечают во всем мире 1 октября. Для гостей старшего возраста готовят множество бесплатных услуг, полезных товаров, а также обширную праздничную программу.
Участие в работе
Также на выставке будет работать салон красоты. Парикмахеры и стилисты сделают посетителям бесплатные стрижки. Стать обладателем новой прически смогут все желающие в преддверии праздника. В компьютерном классе для посетителей проведут бесплатные курсы компьютерной грамотности: бабушек и дедушек научат общаться по Skype и в социальных сетях, пользоваться сервисами «Сбербанк Онлайн», 2GIS и другими.
На площадке лектория с лекциями выступит известный российский
Посетителей выставки ожидает множество праздничных мероприятий,
30 сентября состоится III общегородской конкурс «Супербабушка», в котором самые смелые бабушки Красноярска будут меряться талантами и угощать зрителей своими фирменными пирогами.
1 октября, в Международный день пожилых людей, состоится большой праздничный концерт. Посетителей ждет выступление вокалистов Красноярского Дома офицеров, в их исполнении прозвучат лучшие русские романсы, песни советских и российских композиторов, стихи о Родине и любви к Отечеству.