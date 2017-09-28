Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: РФ мстит за убийство своего генерала: десятки погибших
Врачи вернули сознание пациенту после 15 лет растительного состояния
Припять до катастрофы: как выглядел передовой город СССР
Суровая зима отменяется: синоптики рассказали, что ждет россиян
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
«Победа с привкусом провала» Политологи комментируют итоги выборов в Германии
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев
45 лет Гвинет Пэлтроу: за что мы любим актрису
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
Располневшая Нюша вышла на сцену в купальнике - СМИ
Кристина Асмус восхитила Сеть фото в белье - СМИ
Почему сапогам не место в современном гардеробе: личное мнение
Сергей Шнуров отправился по святым местам (фото)
Саакашвили об Украине: города, не торгующие с РФ, в отчаянии
Самбурская показала обнаженную фигуру - СМИ
Актер Егор Клинаев погиб в Москве во время помощи участникам ДТП
Дибров удивил светскую Москву своим видом
Фоторепортажи
8В Москве открыли памятник Калашникову
1035 лет назад погибла Грейс Келли
09:09 (мск), источник: Восток Медиа

В Приморский край возвращается свиной грипп

О его коварстве и способах предупреждения рассказали специалисты.

Источник: РИА "Новости"

В конце 2017 года на территорию Приморья может вновь прийти вирус А (H1N1), более известный населению как свиной грипп. Впервые в крае случаи такого инфекционного заболевания зарегистрировали в 2009 году. Об этом напомнили сегодня специалисты на онлайн-конференции в администрации Приморского края, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«В Приморский край грипп приходит из южного полушария. В ходе проведенных наблюдений, мы полагаем, что в этом году может наступить эпидемия гриппа большей интенсивности, чем в прошлом году. Связано это с дальнейшим приходом гриппа “А (H1N1) — 2009”, более известный, как “свиной грипп”. Он коварен тем, что вызывает очень много осложнений со стороны лёгочных органов, грудной клетки и сердечнососудистой системы», — подчеркнула заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора территориального управления Роспотребнадзора Елена Аббасова.

Основной период эпидемии гриппа в Приморье наступает в первой половине января, но количество заболевших возрастает ещё в конце декабря — когда начинаются массовые праздничные мероприятия.

«На сегодняшний день эпидемиологическая обстановка по острым респираторным вирусным инфекциям в крае стабильная. Показатель заболеваемости населения находится в пределах ниже среднего уровня более чем на 20 процентов», — сообщила Елена Аббасова.

Стоит отметить, что вакцинация населения началась ещё 1 сентября. К 28 сентября привито уже 336 тысяч жителей Приморья.

Заведующая краевым центром вакцинопрофилактики Евгения Воробьева отметила: тем, кто ещё не проходил вакцинацию, необходимо заранее подумать о своём здоровье и сделать прививку в любом учреждении вакцинопрофилактики Приморского края — на бесплатной либо на платной основе.

«На бесплатную вакцинацию в обязательном порядке могут рассчитывать дети в возрасте от 6 месяцев до 18 лет с разрешения родителей, — продолжила Евгения Воробьёва. — Также в обязательном порядке среди взрослого населения прививаются медицинские работники, сотрудники образовательных учреждений, студенты, призывники, люди старше 60 лет, люди с хроническими патологиями, работники торговли, автотранспортной, коммунальной сферы и женщины в “интересном” положении». Стоит отметить, что прививочная процедура беременным женщинам никак не противопоказана, но её нужно проводить во втором- третьем триместре беременности.

По словам участников онлайн-конференции, все специализированные учреждения Приморского края полностью обеспечены вакцинами от вирусных инфекций.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Региональная авиация перераспределит внутренние турпотоки в Приморье
Новый резидент ТОСЭР «Хабаровск» начал возводить свиноводческий комплекс
Иран назвал приоритетную задачу США в Сирии
В суде рассказали о судимости главы «Христианского государства»
Минтранс назвал дату прекращения регулярных рейсов «ВИМ-Авиа»
Скончался основатель журнала Playboy Хью Хефнер
«Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА в матче Лиги чемпионов
Alibaba запускает в России новую торговую интернет-площадку
Нарезной уже не тот: что происходит с качеством хлеба в России
Спорт
Унижение от дьяволов. Надежда от дьяволят Вчера ЦСКА без шансов уступил на своем поле «МЮ» — 1:4. Все пропущенные мячи стали следствием грубейших ошибок игроков обороны
Авто
Новая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн) В эти минуты журналисты тестируют универсалы Lada Vesta SW, откуда заместитель главного редактора «Авто Mail.Ru» Юрий Урюков прислал короткий видеоролик
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев Трагедия произошла, когда молодой человек пытался помочь пострадавшим в ДТП
Недвижимость
В России стали чаще обманывать покупателей новостроек
Хранение в маленькой квартире: как разместить все необходимое
Стали известны стартовые площадки по реновации
В России удвоилось число злостных неплательщиков за ЖКХ
Леди
Как выглядят модные и немодные сапоги (фото) Красивые сапоги встречаются в природе так же редко, как амурские тигры. Читайте о том, какие модели покупать не раздумывая, а какие пора давно забыть, как страшный сон
Дети
В Воронежском роддоме перепутали пол младенца Жительница города Лиски Воронежской области Оксана Колесникова очень удивилась, обнаружив уже дома, что родила не дочку Машу, а сына Мишу.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь