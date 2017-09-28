В Приморский край возвращается свиной грипп

Источник: РИА "Новости"

В конце 2017 года на территорию Приморья может вновь прийти вирус А (H1N1), более известный населению как свиной грипп. Впервые в крае случаи такого инфекционного заболевания зарегистрировали в 2009 году. Об этом напомнили сегодня специалисты на онлайн-конференции в администрации Приморского края, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«В Приморский край грипп приходит из южного полушария. В ходе проведенных наблюдений, мы полагаем, что в этом году может наступить эпидемия гриппа большей интенсивности, чем в прошлом году. Связано это с дальнейшим приходом гриппа “А (H1N1) — 2009”, более известный, как “свиной грипп”. Он коварен тем, что вызывает очень много осложнений со стороны лёгочных органов, грудной клетки и сердечнососудистой системы», — подчеркнула заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора территориального управления Роспотребнадзора Елена Аббасова.

Основной период эпидемии гриппа в Приморье наступает в первой половине января, но количество заболевших возрастает ещё в конце декабря — когда начинаются массовые праздничные мероприятия.

«На сегодняшний день эпидемиологическая обстановка по острым респираторным вирусным инфекциям в крае стабильная. Показатель заболеваемости населения находится в пределах ниже среднего уровня более чем на 20 процентов», — сообщила Елена Аббасова.

Стоит отметить, что вакцинация населения началась ещё 1 сентября. К 28 сентября привито уже 336 тысяч жителей Приморья.

Заведующая краевым центром вакцинопрофилактики Евгения Воробьева отметила: тем, кто ещё не проходил вакцинацию, необходимо заранее подумать о своём здоровье и сделать прививку в любом учреждении вакцинопрофилактики Приморского края — на бесплатной либо на платной основе.

«На бесплатную вакцинацию в обязательном порядке могут рассчитывать дети в возрасте от 6 месяцев до 18 лет с разрешения родителей, — продолжила Евгения Воробьёва. — Также в обязательном порядке среди взрослого населения прививаются медицинские работники, сотрудники образовательных учреждений, студенты, призывники, люди старше 60 лет, люди с хроническими патологиями, работники торговли, автотранспортной, коммунальной сферы и женщины в “интересном” положении». Стоит отметить, что прививочная процедура беременным женщинам никак не противопоказана, но её нужно проводить во втором- третьем триместре беременности.