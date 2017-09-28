Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: РФ мстит за убийство своего генерала: десятки погибших
10 причин кашля не от простуды
Главу Дагестана экстренно вызвали в Кремль в связи с отставкой
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
Одинаковы с лица: новые губернаторы похожи даже внешнеВ Нижегородской и Самарской областях назначены новые руководители. В соцсетях сразу отметили их сходство, главным образом, внешнее.
Бузова, Валерия и Орбакайте на премии канала Music Box
Борис Корчевников возвращается на «Россию 1» с новым ток-шоу
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
Располневшая Нюша вышла на сцену в купальнике - СМИ
Кристина Асмус восхитила Сеть фото в белье - СМИ
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
Умерла 37-летняя российская актриса Юнникова
Саакашвили об Украине: города, не торгующие с РФ, в отчаянии
Самбурская показала обнаженную фигуру - СМИ
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
Актер Егор Клинаев погиб, помогая участникам ДТП
Фоторепортажи
8В Москве открыли памятник Калашникову
1035 лет назад погибла Грейс Келли
09:22 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Партпроект «Единой России» в Иркутской области поможет детям устроиться в детский сад

Прием родителей состоялся в рамках партпроекта «Детские сады — детям».

Источник: IrkutskMedia.ru

Партпроект «Единой России» «Детские сады — детям» в Иркутской области поможет родителям устроить ребенка в дошкольное учреждение. Прием родителей состоялся в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в рамках Всероссийского дня приема родителей накануне, 27 сентября. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу партии.

Прием провели координатор партпроекта «Детские сады — детям» в Иркутской области Ирина Щербакова и советник отдела дошкольного и общего образования регионального Министерства образования Татьяна Захарова.

«Молодые супруги, проживающие по улице Академика Курчатова в Иркутске, безуспешно попытались устроить своего ребенка в дошкольное учреждение. Простояв в трех очередях, ни по одной из них в детсад нынешней осенью они не попали. Сейчас дочери 1 год и 10 месяцев, и родители переживают, что подобная ситуация может повториться и в следующем году», — говорится в сообщении.

Во время приема родителям разъяснили, что комплектование групп входит в полномочия органов местного самоуправления. При приеме в детские сады в обязательном порядке учитываются дата подачи заявления родителями на устройство в детский сад, санитарно-эпидемиологические условия детского сада, наличие права на первоочередное (внеочередное) предоставление места. Отказ в приеме может быть только в связи с отсутствием мест, что регламентируется статьей 67 ФЗ «Об образовании в РФ». «Очередность строго фиксируется единой регистрационной автоматизированной системой. По какой причине граждане получили отказ в трех детсадах предстоит разобраться детальнее. Обращение принято в работу», — сообщили в пресс-службе.

Молодая семья, переехавшая из Братска на работу в Иркутск, столкнулась с проблемой устройства своего 6-летнего ребенка в дошкольное учреждение. В нескольких детсадах города им отказали, мотивируя отсутствием иркутской регистрации по месту жительства, договор аренды жилья заведующие в учет не взяли.

Татьяна Захарова разъяснила заявительнице конкретные шаги, которые ей необходимо предпринять, чтобы получить основания для обращения в департамент образования. Обращение находится на контроле министерства образования до положительного решения вопроса.

Родители дошкольников из микрорайона Университетский рассказали координатору партпроекта о том, что плиточное покрытие территории детсада находится в крайне ветхом состоянии. Оно представляет большую опасность для детей. На фотографиях, которые представили родители, видно, что из земли между плит торчат металлические штыри. По этому обращению будет сделан запрос в городскую мэрию.

Аналогичные приемы родителей дошкольников проходят в эти дни в городах и районах Приангарья. Так, в Киренске местное отделение партии совместно с управлением образования Киренского района организовали день приема родителей. Партийцы Ольхонского местного отделения партии «Единая Россия» ответили на вопросы родителей дошкольников, касающиеся очередности в детские сады, платы за дошкольное образование.

Второй цикл приема граждан состоится 2 октября.

Напомним, федеральный партийный проект «Единой России» «Детские сады — детям» оценивает не только доступность дошкольного образования, но и его качество. Он уделяет большое внимание повышению статуса профессии воспитателя в российском обществе. Основная цель в реализации проекта выработать дополнительные инструменты и механизмы реализации права детей на дошкольное образование в нашем регионе.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 World of Tanks в Иркутске: Мы исполнили мечту управлять танком
Золото в коре планеты появилось из-за затяжного метеоритного дождя в прошлом
Иран назвал приоритетную задачу США в Сирии
В суде рассказали о судимости главы «Христианского государства»
Минтранс назвал дату прекращения регулярных рейсов «ВИМ-Авиа»
Скончался основатель журнала Playboy Хью Хефнер
«Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА в матче Лиги чемпионов
Alibaba запускает в России новую торговую интернет-площадку
Нарезной уже не тот: что происходит с качеством хлеба в России
Спорт
Унижение от дьяволов. Надежда от дьяволят Вчера ЦСКА без шансов уступил на своем поле «МЮ» — 1:4. Все пропущенные мячи стали следствием грубейших ошибок игроков обороны
Авто
Новая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн) В эти минуты журналисты тестируют универсалы Lada Vesta SW, откуда заместитель главного редактора «Авто Mail.Ru» Юрий Урюков прислал короткий видеоролик
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев Трагедия произошла, когда молодой человек пытался помочь пострадавшим в ДТП
Недвижимость
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Хранение в маленькой квартире: как разместить все необходимое
Россияне активно оспаривают кадастровую стоимость жилья
ФАС назвала самые частые нарушения в сфере ЖКХ
Леди
Как выглядят модные и немодные сапоги (фото) Красивые сапоги встречаются в природе так же редко, как амурские тигры. Читайте о том, какие модели покупать не раздумывая, а какие пора давно забыть, как страшный сон
Дети
В Воронежском роддоме перепутали пол младенца Жительница города Лиски Воронежской области Оксана Колесникова очень удивилась, обнаружив уже дома, что родила не дочку Машу, а сына Мишу.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь