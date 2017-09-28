Партпроект «Единой России» в Иркутской области поможет детям устроиться в детский сад
Прием родителей состоялся в рамках партпроекта «Детские сады — детям».
Прием родителей состоялся в рамках партпроекта «Детские сады — детям».
Партпроект «Единой России» «Детские сады — детям» в Иркутской области поможет родителям устроить ребенка в дошкольное учреждение. Прием родителей состоялся в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в рамках Всероссийского дня приема родителей накануне, 27 сентября. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Прием провели координатор партпроекта «Детские сады — детям» в Иркутской области Ирина Щербакова и советник отдела дошкольного и общего образования регионального Министерства образования Татьяна Захарова.
«Молодые супруги, проживающие по улице Академика Курчатова в Иркутске, безуспешно попытались устроить своего ребенка в дошкольное учреждение. Простояв в трех очередях, ни по одной из них в детсад нынешней осенью они не попали. Сейчас дочери 1 год и 10 месяцев, и родители переживают, что подобная ситуация может повториться и в следующем году», — говорится в сообщении.
Во время приема родителям разъяснили, что комплектование групп входит в полномочия органов местного самоуправления. При приеме в детские сады в обязательном порядке учитываются дата подачи заявления родителями на устройство в детский сад,
Молодая семья, переехавшая из Братска на работу в Иркутск, столкнулась с проблемой устройства своего 6-летнего ребенка в дошкольное учреждение. В нескольких детсадах города им отказали, мотивируя отсутствием иркутской регистрации по месту жительства, договор аренды жилья заведующие в учет не взяли.
Татьяна Захарова разъяснила заявительнице конкретные шаги, которые ей необходимо предпринять, чтобы получить основания для обращения в департамент образования. Обращение находится на контроле министерства образования до положительного решения вопроса.
Родители дошкольников из микрорайона Университетский рассказали координатору партпроекта о том, что плиточное покрытие территории детсада находится в крайне ветхом состоянии. Оно представляет большую опасность для детей. На фотографиях, которые представили родители, видно, что из земли между плит торчат металлические штыри. По этому обращению будет сделан запрос в городскую мэрию.
Второй цикл приема граждан состоится 2 октября.
Напомним, федеральный партийный проект «Единой России» «Детские сады — детям» оценивает не только доступность дошкольного образования, но и его качество. Он уделяет большое внимание повышению статуса профессии воспитателя в российском обществе. Основная цель в реализации проекта выработать дополнительные инструменты и механизмы реализации права детей на дошкольное образование в нашем регионе.