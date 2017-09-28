Партпроект «Единой России» в Иркутской области поможет детям устроиться в детский сад

Источник: IrkutskMedia.ru

Партпроект «Единой России» «Детские сады — детям» в Иркутской области поможет родителям устроить ребенка в дошкольное учреждение. Прием родителей состоялся в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в рамках Всероссийского дня приема родителей накануне, 27 сентября. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу партии.

Прием провели координатор партпроекта «Детские сады — детям» в Иркутской области Ирина Щербакова и советник отдела дошкольного и общего образования регионального Министерства образования Татьяна Захарова.

«Молодые супруги, проживающие по улице Академика Курчатова в Иркутске, безуспешно попытались устроить своего ребенка в дошкольное учреждение. Простояв в трех очередях, ни по одной из них в детсад нынешней осенью они не попали. Сейчас дочери 1 год и 10 месяцев, и родители переживают, что подобная ситуация может повториться и в следующем году», — говорится в сообщении.

Во время приема родителям разъяснили, что комплектование групп входит в полномочия органов местного самоуправления. При приеме в детские сады в обязательном порядке учитываются дата подачи заявления родителями на устройство в детский сад, санитарно-эпидемиологические условия детского сада, наличие права на первоочередное (внеочередное) предоставление места. Отказ в приеме может быть только в связи с отсутствием мест, что регламентируется статьей 67 ФЗ «Об образовании в РФ». «Очередность строго фиксируется единой регистрационной автоматизированной системой. По какой причине граждане получили отказ в трех детсадах предстоит разобраться детальнее. Обращение принято в работу», — сообщили в пресс-службе.

Молодая семья, переехавшая из Братска на работу в Иркутск, столкнулась с проблемой устройства своего 6-летнего ребенка в дошкольное учреждение. В нескольких детсадах города им отказали, мотивируя отсутствием иркутской регистрации по месту жительства, договор аренды жилья заведующие в учет не взяли.

Татьяна Захарова разъяснила заявительнице конкретные шаги, которые ей необходимо предпринять, чтобы получить основания для обращения в департамент образования. Обращение находится на контроле министерства образования до положительного решения вопроса.

Родители дошкольников из микрорайона Университетский рассказали координатору партпроекта о том, что плиточное покрытие территории детсада находится в крайне ветхом состоянии. Оно представляет большую опасность для детей. На фотографиях, которые представили родители, видно, что из земли между плит торчат металлические штыри. По этому обращению будет сделан запрос в городскую мэрию.

Аналогичные приемы родителей дошкольников проходят в эти дни в городах и районах Приангарья. Так, в Киренске местное отделение партии совместно с управлением образования Киренского района организовали день приема родителей. Партийцы Ольхонского местного отделения партии «Единая Россия» ответили на вопросы родителей дошкольников, касающиеся очередности в детские сады, платы за дошкольное образование.

Второй цикл приема граждан состоится 2 октября.