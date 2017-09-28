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09:37 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермский журналист Роман Четин и футбольный хулиган встретились перед боем

Часть средств, полученных от продажи билетов, они передадут на благотворительность.

Пермский журналист Роман Четин и московский футбольный хулиган Александр Орлов по прозвищу Колобок встретились перед боем, который пройдёт 7 октября. Часть средств, полученных от продажи билетов на бой, передадут благотворительность — лечение девочки из города Березники.

Четин и Орлов первые встретились лицом к лицу в Москве на контрольном взвешивании и пресс-конференции. Взвешивание показало, что Орлов весит больше 111 килограммов, Четин — 96. Таким образом, оба выступают в супертяжелом весе, рассказали в телекомпании НТВ.

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Участники боя рассказали, как готовятся к поединку. Орлов с утра занимается с гантелями, зачем час-полтора уделяет пробежке, а вечером проводит спарринги и отрабатывает удары на мешке и на «лапах». Четин бегает и посещает боксерский зал. Колобок считает, что Четин более выносливый, а журналиста отметил силу и боксерские навыки Александра Орлова. Участники боя договорились, что независимо от исхода боя 7 октября проведут матч-реванш.

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