Пермский журналист Роман Четин и футбольный хулиган встретились перед боем

Пермский журналист Роман Четин и московский футбольный хулиган Александр Орлов по прозвищу Колобок встретились перед боем, который пройдёт 7 октября. Часть средств, полученных от продажи билетов на бой, передадут благотворительность — лечение девочки из города Березники.

Четин и Орлов первые встретились лицом к лицу в Москве на контрольном взвешивании и пресс-конференции. Взвешивание показало, что Орлов весит больше 111 килограммов, Четин — 96. Таким образом, оба выступают в супертяжелом весе, рассказали в телекомпании НТВ.

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