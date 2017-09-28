Пермский журналист Роман Четин и футбольный хулиган встретились перед боем
Часть средств, полученных от продажи билетов, они передадут на благотворительность.
Часть средств, полученных от продажи билетов, они передадут на благотворительность.
Пермский журналист Роман Четин и московский футбольный хулиган Александр Орлов по прозвищу Колобок встретились перед боем, который пройдёт 7 октября. Часть средств, полученных от продажи билетов на бой, передадут благотворительность — лечение девочки из города Березники.
Четин и Орлов первые встретились лицом к лицу в Москве на контрольном взвешивании и
Участники боя рассказали, как готовятся к поединку. Орлов с утра занимается с гантелями, зачем