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09:48 (мск), источник: Новости Перми

Спортивно-туристический лагерь заплатит штраф за свалки

В Пермском крае было обнаружило пять несанкционированных мест размещения отходов на территории охраняемого ландшафта.

Министерство природных ресурсов края провело проверку в отношении спортивно-туристического лагеря «Темп» и обнаружило, что на месте охраняемого ландшафта, где располагался лагерь, находятся незаконные свалки.

В отношении «Темпа» вынесено постановление об административном правонарушении. Организации назначен штраф в размере 300 тысяч рублей, пишет пресс-служба краевого суда.

Директор лагеря обратился в Березниковский городской суд, в результате чего сумма штрафа была снижена до 150 тысяч рублей.

Однако решение Березниковского суда попытались оспорить. При изучении обстоятельств дела Пермским краевым судом установлено, что оснований для удовлетворения жалобы МБУ СТЛ «Темп» нет. Доводы о том, что обязанность по надлежащему складированию и вывозу мусора лежала на подрядчике, признаны судом несостоятельными. Собранные доказательства подтверждают факт, что лагерь владел указанным земельным участком и допустил захламление территории отходами строительных материалов.

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