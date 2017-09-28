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09:50 (мск), источник: Деловое сообщество

После ЧМ-2018 на левом берегу Дона появится спортивный кластер

После проведения игр Чемпионата мира по футболу-2018 в Ростове-на-Дону на левом берегу Дона начнут строить мощный спортивный кластер. Это стало известно в ходе заседания правительства региона.

На объектах спортивного кластера можно будет тренироваться по 16 видам спорта, в том числе — 11 олимпийским. Помимо стадиона «Ростов-Арена» и гребного канала «Дон» в него войдут «Гандбол-Арена» на 4−5 тыс. зрительских мест, «Ледовый дворец» для занятий хоккеем и фигурным катанием, площадки для занятий конным спортом, маунтинбайком и акватория для водных видов спорта, в частности, яхтинга.

Территорию рядом с гребным каналом оснастят волейбольными площадками, беговыми дорожками для легкоатлетов. Проектирование объектов планируется завершить в 2018 году.

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