После ЧМ-2018 на левом берегу Дона появится спортивный кластер

На объектах спортивного кластера можно будет тренироваться по 16 видам спорта, в том числе — 11 олимпийским. Помимо стадиона «Ростов-Арена» и гребного канала «Дон» в него войдут «Гандбол-Арена» на 4−5 тыс. зрительских мест, «Ледовый дворец» для занятий хоккеем и фигурным катанием, площадки для занятий конным спортом, маунтинбайком и акватория для водных видов спорта, в частности, яхтинга.