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09:46 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

29 сентября в ряде домов Казани не будет света

Плановые ремонтные работы пройдут в пяти районах города.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 28 сентября). 29 сентября в ряде домов Казани не будет электричества. Свет отключат в домах Авиастроительного, Вахитовского, Кировского, Ново-Савиновского и Приволжского районов города.

С 8.30 до 17.00 света не будет в Авиастроительном районе по адресам: ул. Краснодонская, 124−182, 135−189; ул. Смоленская, 82−102; ул. Собинова.

С 8.00 до 17.00 электричество отключат в Кировском районе по адресам: ул. Батыршина, 55, 59, 61, 65, 69, 71, 71а, 73, 75, 77, 79, 81, 83; ул. Коммунаров, 41, 43, 45; ул. Ломоносова, 26, 28, 29, 30, 30−2, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46; ул. Низовая, 21, 24, 26, 28, 36, 38; ул. Петрова, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16; ул. Щедрина, 1−18, 26.

С 8.00 до 18.00 отключение запланировано в Ново-Савиновском районе по адресам: ул. Адоратского, 27, 27а, 27б; ул. Чуйкова, 69.

С 9.00 до 17.00 без света останутся жильцы Приволжского района по ул.10 лет Октября.

Кроме того, отключение коснется ряда промышленных и административных зданий Авиастроительного и Вахитовского районов Казани.

Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

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