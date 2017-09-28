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09:44 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Белоярку на Среднем Урале пришла зима

Снег накрыл еще зеленые поля.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 78% 755 мм рт. ст. 3 м/с

В Белоярском районе выпал снег. «Снежными» фотографиями поделились очевидцы в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».

«Как то слишком неожиданно наступила зима, будьте осторожней на дороге. Белоярский район», — подписал снимки автор (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).

Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщили «Уралинформбюро» в Уральском УГМС, в ближайшие сутки в Свердловской области ожидаются небольшие осадки в виде снега. «Погода существенно не изменится — будет также холодно. Осадков ожидается немного, говорить о постоянном снежном покрове пока рано», — уточнила специалист Галина Шепоренко.

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В Белоярку на Среднем Урале пришла зима
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