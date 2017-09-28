В Белоярку на Среднем Урале пришла зима

«Как то слишком неожиданно наступила зима, будьте осторожней на дороге. Белоярский район», — подписал снимки автор (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).

Как сообщили «Уралинформбюро» в Уральском УГМС, в ближайшие сутки в Свердловской области ожидаются небольшие осадки в виде снега. «Погода существенно не изменится — будет также холодно. Осадков ожидается немного, говорить о постоянном снежном покрове пока рано», — уточнила специалист Галина Шепоренко.