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09:51 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Какие жизненные ценности находятся для белорусов на первом месте

По своим морально-социальным установкам мы, смею утверждать, народ в целом достаточно самостоятельный и патриархальный.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Эта парадигма достаточно ярко ощущается на бытовом интуитивном уровне и подтверждается наукой. Вот и Институт социологии Национальной академии наук недавно установил: с жизненными трудностями нам в первую очередь помогают справиться семья, жизненный опыт, деньги, друзья. Остальные варианты ответов, которых более десятка, занимают намного более скромное место в рейтинге.

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Что интересно, пресловутый патернализм, который часто нам приписывают, не является нашей основной чертой. По крайней мере, по словам заместителя директора по научной работе Института социологии Ирины Лашук, исходя из опросов, в массе своей ожидания людей не превосходят реальный социальный пакет.

Среди ценностей на первом месте стоят здоровье, семья, дети. Причем если в 2000 году у старшего и среднего поколения в топ-3 фигурировала безопасность, а у молодежи — деньги и материальное благополучие, то сейчас у всех возрастных групп приоритеты почти одинаковы. Правда, их они воспринимают несколько по-разному. До 30 лет люди смотрят на здоровье с точки зрения красоты, физической силы.

С одной стороны, подобная замкнутость в себе и семье — положительный фактор. Сама по себе такая ориентация свидетельствует о здоровой морали общества. И подавляющее большинство в каких-то смутах, принципиальных противостояниях с оппонентами не видит смысла. С другой стороны, больше половины населения является пассивной по своему психологическому состоянию. Говоря по-простому, плывет по течению и старается мимикрировать к окружающей среде. Если вдруг на предприятии упала зарплата, сократят свои расходы, но не будут пытаться искать более выгодную вакансию, повышать свою квалификацию. Тем более не помчатся в бизнес.

Активных личностей, кузнецов своей судьбы и счастья, социологи насчитали только 10,6%. Интересно, но у этой категории людей работа — важная составляющая жизни, а не просто хождение за зарплатой. Профессиональную деятельность они выбирают исходя из своих интеллектуальных интересов и потребностей и не готовы пожертвовать своими амбициями ради более высокого дохода. Пассивные граждане, наоборот, на первое место ставят именно доход, а больше чем для трети работа вообще не является ценностью, а лишь необходимостью для достижения других целей.

Кстати, о памяркоўнасці. В целом по своим социальным ценностям и представлениям мы традиционно предпочитаем эволюционную стратегию развития.

Другой вопрос, что для экономического роста стране необходим определенный толчок. Справедливее даже сказать, прорыв. А для подобных подвигов — особенно в частном секторе — повысить активность населения не помешало бы. Впрочем, 10% пассионариев тоже неплохой показатель. Если верить общепризнанной теории этногенеза Льва Гумилева, вполне достаточно для национального ускорения. Главное, чтобы масса пассивных пристраивалась в фарватере и тянулась вперед, не пытаясь тормознуть пассионариев. Вместе-то двигаться легче…

volchkovvv@mail.ru.

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