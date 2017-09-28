Это конец: приморцам пора прощаться с тёплым бабьим летом

Источник: Восток Медиа

Приморские синоптики заявили, что бабье лето окончательно покидает Приморский край. На этой неделе по региону могут пройти дожди, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным портала «Примпогода», предстоящей ночью Приморье окажется под влиянием гребня антициклона, который обусловит малооблачную погоду без осадков. Столбики термометров остановятся на отметках +1… +10 градусов, а в некоторых районах вовсе опустятся до 0… -5 градусов.

После прошедшего минувшей ночью дождя в крае заметно похолодало — температура воздуха опустилась на несколько градусов. Днём в четверг, 28 сентября, Приморье будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, местами пройдут небольшие дожди. Температурный фон существенных изменений не претерпит.

Во Владивостоке в ближайшие дни осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит +7… +10 градусов, а днём — от +13 до +16. При этом на предстоящих выходных погода в регионе будет переменчивой. В субботу, 30 сентября, ожидается солнечный день без осадков. Температурный фон ночью будет варьироваться от -5 до +8 градусов, а днём — от +10 до +23.

Однако в ночь на воскресенье, 1 октября, синоптическая ситуация изменится. С запада к краю подойдут атмосферные фронты, но обойдётся без осадков. Ночью даже станет на 2−6 градусов теплее, чем накануне. Днём атмосферный фронт, смещаясь над Приморьем, вызовет дожди различной интенсивности. Температурный фон останется на уровне предыдущего дня.