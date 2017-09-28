Это конец: приморцам пора прощаться с тёплым бабьим летом
Синоптики рассказали, какая погода ждёт жителей края на выходных.
Синоптики рассказали, какая погода ждёт жителей края на выходных.
Приморские синоптики заявили, что бабье лето окончательно покидает Приморский край. На этой неделе по региону могут пройти дожди, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По данным портала «Примпогода», предстоящей ночью Приморье окажется под влиянием гребня антициклона, который обусловит малооблачную погоду без осадков. Столбики термометров остановятся на отметках +1… +10 градусов, а в некоторых районах вовсе опустятся до 0… -5 градусов.
После прошедшего минувшей ночью дождя в крае заметно похолодало — температура воздуха опустилась на несколько градусов. Днём в четверг, 28 сентября, Приморье будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, местами пройдут небольшие дожди. Температурный фон существенных изменений не претерпит.
Во Владивостоке в ближайшие дни осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит +7… +10 градусов, а днём — от +13 до +16. При этом на предстоящих выходных погода в регионе будет переменчивой. В субботу, 30 сентября, ожидается солнечный день без осадков. Температурный фон ночью будет варьироваться от -5 до +8 градусов, а днём — от +10 до +23.
Однако в ночь на воскресенье, 1 октября, синоптическая ситуация изменится. С запада к краю подойдут атмосферные фронты, но обойдётся без осадков. Ночью даже станет на 2−6 градусов теплее, чем накануне. Днём атмосферный фронт, смещаясь над Приморьем, вызовет дожди различной интенсивности. Температурный фон останется на уровне предыдущего дня.
Во Владивостоке суббота будет облачной, но без дождя. Небольшие осадки в краевом центре возможны в воскресенье. На выходных установятся дневные температуры в пределах +16…+19 градусов.