Бесплатную юридическую помощь окажут приставы жителям Иркутской области

Во всероссийский единый день бесплатной юридической помощи 29 сентября 2017 года сотрудники Управление федеральной службы судебных приставов по Иркутской области вместе с общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России» ответят на вопросы жителей Приангарья, относящиеся к компетенции УФССП. Как сообщает пресс-служба управления, прием граждан пройдёт по адресу: Иркутск, ул. Партизанская, 79, с 9.00 до 16.45. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.