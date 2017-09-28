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11:21 (мск), источник: Baikal-info.ru

Бесплатную юридическую помощь окажут приставы жителям Иркутской области

Бесплатную юридическую помощь жителям Иркутской области окажут судебные приставы 29 сентября 2017 года.

Во всероссийский единый день бесплатной юридической помощи 29 сентября 2017 года сотрудники Управление федеральной службы судебных приставов по Иркутской области вместе с общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России» ответят на вопросы жителей Приангарья, относящиеся к компетенции УФССП. Как сообщает пресс-служба управления, прием граждан пройдёт по адресу: Иркутск, ул. Партизанская, 79, с 9.00 до 16.45. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

День бесплатной юридической помощи также пройдет в структурных подразделениях УФССП на территории Приангарья. Адреса и телефоны районных отделов судебных приставов размещены на официальном интернет-сайте управления — www.r38.fssprus.ru — в разделе «Об Управлении», в подразделе «Структура».

Напомним, воспользовавшись электронным сервисом «Банк данных исполнительных производств», можно узнать о наличии или отсутствии задолженности.

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