Бесплатную юридическую помощь окажут приставы жителям Иркутской области
Бесплатную юридическую помощь жителям Иркутской области окажут судебные приставы 29 сентября 2017 года.
Бесплатную юридическую помощь жителям Иркутской области окажут судебные приставы 29 сентября 2017 года.
Во всероссийский единый день бесплатной юридической помощи 29 сентября 2017 года сотрудники Управление федеральной службы судебных приставов по Иркутской области вместе с общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России» ответят на вопросы жителей Приангарья, относящиеся к компетенции УФССП. Как сообщает
День бесплатной юридической помощи также пройдет в структурных подразделениях УФССП на территории Приангарья. Адреса и телефоны районных отделов судебных приставов размещены на официальном
Напомним, воспользовавшись электронным сервисом «Банк данных исполнительных производств», можно узнать о наличии или отсутствии задолженности.