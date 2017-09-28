В аэропорту Алматы подожгли знаменитый самолёт Bek Air ради учений

Источник: Informburo.kz

Охваченный дымом самолёт сняли на видео в аэропорту Алматы. В данный момент там проходят учения с привлечением аварийно-спасательных команд. Для тренировок, которые алматинцы сочли за реальное ЧП, был задействован самолёт авиакомпании Bek Air.

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«Это имитация розлива топлива после дозаправки воздушного судна. Как вы видите, огонь ликвидирован, пассажиры покинули самолёт, сейчас спасатели должны вынести пострадавшего пассажира, его кладут на носилки, пострадал один пассажир. Врачи принимают пострадавшего, ему оказывают неотложную помощь. Ничего страшного, это всего лишь учения», — комментирует за кадром оператор.

Первый вице-президент аэропорта Алматы разъяснил корреспонденту Informburo.kz, что подобные учения проходят каждый четверг. Для этого выделяется отдельная полоса, которая закрывается на профилактические работы.

«Полосу закрывают на профработы каждый четверг с 10.40 до 12.40. В это время к нам никакие самолёты не прилетают и от нас не улетают. Это считается плановым закрытием, так как действительно идёт ремонт взлётной полосы, всё это продлится до 1 декабря. В это технологическое окно мы провели плановое учение наших пожарных. Компания Bek Air отдала нам списанный самолёт, который в прошлом году без шасси совершил аварийную посадку. Мы этот самолёт поставили возле пожарной части, пожарные теперь тренируются в реальных условиях. Судно окружают дымовыми шашками, наши пожарные приезжают на машинах и начинают тушить», — рассказал Кобланды Тумышев.

Ранее вместо самолёта Bek Air для запланированных тренировок использовали ТУ-134 «Казавиаспаса», но он стоял далеко и был неудобен для учений.

ЧП с теперь уже списанным самолётом авиакомпании Bek Air произошло 27 марта 2016 года. Судно совершило экстренную посадку в аэропорту Астаны. На борту воздушного судна находились 116 пассажиров и 5 членов экипажа. Обошлось без жертв и пострадавших.