Определена участница от Молдовы в международном конкурсе красоты
По решению жюри, на престижный международный конкурс красоты Miss Earth 2017 от Молдовы отправится 19-летняя Вероника Бузова.
По решению жюри, на престижный международный конкурс красоты Miss Earth 2017 от Молдовы отправится 19-летняя Вероника Бузова.
Известно, что юная молдаванка обучается на факультете финансов, увлекается модельной сферой, актерским мастерством, пением и спортом. В прошлом, Вероника уже принимала участие в подобных конкурсах, заняв титул Мисс туризм.
Выступление Вероники на всемирном конкурсе Miss Earth 2017 пройдет 4 ноября на Филиппинах.