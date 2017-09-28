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11:16 (мск), источник: Губерния онлайн

Грузовики мешают ремонту улицы в Хабаровске

Участок улицы Производственной в Хабаровске закроют для движения, чтобы подрядчики смогли закончить ремонт дорожного полотна. Такое распоряжение дал мэр Хабаровска Александр Соколов.

Источник: РИА "Новости"

Закончить первую очередь ремонта на Производственной и других участках южной промзоны планируется до конца октября, но строители столкнулись с трудностями: работе мешают большегрузные автомобили расположенных рядом предприятий. Машины заезжают на полосу работ и портят уже подготовленные участки, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.

«Рабочие больше месяца не могут завершить простые работы по подготовке полотна. Кроме этого, большегрузы портят новый асфальт там, где он уже положен, потому что превышают разрешенную нагрузку на ось. Будем принимать меры по ограничению движения большегрузов», — заявил Александр Соколов.

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