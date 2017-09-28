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11:11 (мск), источник: Восток Медиа

Приморский океанариум попросил не оскорблять экс-тренера моржа Миши

На защиту наставника млекопитающего встали многие приморцы.

Сотрудники Приморского океанариума на своей официальной странице в «Инстаграме» рассказали о том, что морж Миша чувствует себя хорошо и продолжает выступать на представлениях. Работники учреждения попросили воздержаться от грубых высказываний в адрес бывшего тренера животного, которого пришлось уволить из-за жестокого обращения со своим подопечным, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Тренер Денис больше с Мишей не работает. Сейчас артистом занимается другой опытный тренер ластоногих, который вам, кто был на представлениях, знаком по работе с морскими котиками. Очень просим воздержаться от грубых высказываний в сторону экс-тренера моржа. Он понёс наказание за проступок. Мнение вы своё в праве высказывать, но, пожалуйста, без нецензурщины и переходов на личности. И хотим сказать вам СПАСИБО, что переживаете за Мишу и других жителей океанариума», — написали представители учреждения.

К слову, далеко не все пользователи ругают наставника моржа, многие читатели наоборот стараются оправдать экс-тренера, но обвиняют во всех многочисленных бедах именно руководство Приморского океанариума.

«Миша, упал “головой в бетон” по вашей халатности. И ничего, сами писали, что для него ни высота, ни бетон не критичны, а когда тренер принял адекватные меры по безопасности, вы его тут же уволили, не объективны вы, как руководство!» — высказался один из пользователей под последним постом.

«Режет слух фраза “избил”, как-будто стоял и полчаса лупасил животное, ну не смешно? Если уговоры не действует, что сделать, если не немного шлепнуть. Морж даже и не заметил, а вы раздули. Как по недосмотру персонала Миша упал в бассейн, так это нормально, по вашему мнению, не жестокое обращение. Мое мнение — действия тренера правомерны», — прокомментировал еще один читатель инстаграма океанариума.

Стоит отметить, что некоторые посетители инстаграма уверяют, что тренер моржа Миши незадолго до инцидента сам написал заявление на увольнение из Приморского океанариума по личным причинам.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что Моржа Мишу из океанариума на Русском острове поколотил тренер. Яростного сотрудника сразу решили уволить — но замять скандал учреждению не удалось. Как выяснилось позднее, после выступления Миша попытался залезть в бассейн к морским котикам. Это было небезопасно: 800-килограммовый зверь мог запросто придавить или притопить своих водоплавающих собратьев. Тренер моржа применил жестокость к животному, чтобы обезопасить морских котиков.

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