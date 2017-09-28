Приморский океанариум попросил не оскорблять экс-тренера моржа Миши
На защиту наставника млекопитающего встали многие приморцы.
На защиту наставника млекопитающего встали многие приморцы.
Сотрудники Приморского океанариума на своей официальной странице в «Инстаграме» рассказали о том, что морж Миша чувствует себя хорошо и продолжает выступать на представлениях. Работники учреждения попросили воздержаться от грубых высказываний в адрес бывшего тренера животного, которого пришлось уволить
«Тренер Денис больше с Мишей не работает. Сейчас артистом занимается другой опытный тренер ластоногих, который вам, кто был на представлениях, знаком по работе с морскими котиками. Очень просим воздержаться от грубых высказываний в сторону
К слову, далеко не все пользователи ругают наставника моржа, многие читатели наоборот стараются оправдать
«Миша, упал “головой в бетон” по вашей халатности. И ничего, сами писали, что для него ни высота, ни бетон не критичны, а когда тренер принял адекватные меры по безопасности, вы его тут же уволили, не объективны вы, как руководство!» — высказался один из пользователей под последним постом.
«Режет слух фраза “избил”,
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что Моржа Мишу из океанариума на Русском острове поколотил тренер. Яростного сотрудника сразу решили уволить — но замять скандал учреждению не удалось. Как выяснилось позднее, после выступления Миша попытался залезть в бассейн к морским котикам. Это было небезопасно: 800-килограммовый зверь мог запросто придавить или притопить своих водоплавающих собратьев. Тренер моржа применил жестокость к животному, чтобы обезопасить морских котиков.