Блогер Илья Варламов о тц Clover House во Владивостоке: «Красиво»
Расположение и облик здания, построенного на месте сквера, всегда вызывал среди горожан много споров.
Расположение и облик здания, построенного на месте сквера, всегда вызывал среди горожан много споров.
Владивосток, 28 сентября, PrimaMedia.
Известный в России блогер и предприниматель Илья Варламов, который в эти дни гостит во Владивостоке, делится в своем Твиттер впечатлениями о приморской столице. В одном из первых своих твитов Илья показал фотографию торгового центра Clover House на площади Семеновской, снабдив его лаконичным комментарием — «Красиво», сообщает ИА PrimaMedia.
Фотоответ на пост Варламова не заставил себя долго ждать. Талантливый владивостокский фотограф парировал утверждение о «красоте Clover House» изображением зеленого «сквера со слонами», который много лет назад располагался на месте торгового центра и автобусной остановки и радовал горожан.
Известно, что расположение и облик крупного ТЦ в самом центре города всегда вызывал среди жителей Владивостока много споров. И сейчас в комментариях к сообщению Ильи пользователи отреагировали
Днем раньше, 27 сентября, Илья Варламов, возвращаясь с Камчатки, спросил в своем микроблоге «Что делать во Владивостоке», сообщив таким образом, что скоро окажется в столице Приморья.
В ответах на этот пост люди советовали Илье самый разный досуг — от заурядных рекомендаций поехать на Русский и поесть
Напомним, в ноябре 2015 года Илья Варламов уже бывал во Владивостоке в рамках своеобразного турне по городам страны, в ходе которого он субъективно отмечал их плохие и хорошие стороны. Тогда владивостокцы были ошарашены неожиданным выводом Ильи о том, что Хабаровск лучше Владивостока. Кроме этого, Варламов назвал местных жителей «быдлом», подчеркнув, что, «разумеется, не все владивостокцы такие».